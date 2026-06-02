Росія спробувала подолати кризу у нафтовому секторі: що вийшло насправді

"Газпромнефть" здійснила спробу розширити видобуток російської нафти. Для цього почали використовувати нові родовища. Йдеться про саме про Чонську групу.

Як змінився видобуток нафти в Росії?

Росія розпочала промисловий видобуток в Чонській групі родовищ, яка розташована на території Східному Сибіру, повідомляє СЗРУ.

Зауважимо, це важкодоступний регіон. Територіально він знаходиться на межі Іркутської області та Республіки Саха.

Проєкт розглядається Кремлем як один з елементів подальшої переорієнтації російського нафтового експорту на азійські ринки,

– наголошує українська розвідка.

Важливо! Основну виробничу інфраструктуру, яка необхідна для функціонування родовищ, будували приблизно 2 роки.

В реальності, цей видобуток відчутно не вплине на можливості Росії. Адже вона має масштабний нафтовий сектор. Для розуміння, загальний російський видобуток оцінюють в 500 мільйонів тонн щорічно. А нове родовище забезпечить додатково приблизно 2 мільйони тонн нафти на рік.

