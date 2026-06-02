Росія спробувала подолати кризу у нафтовому секторі: що вийшло насправді
"Газпромнефть" здійснила спробу розширити видобуток російської нафти. Для цього почали використовувати нові родовища. Йдеться про саме про Чонську групу.
Як змінився видобуток нафти в Росії?
Росія розпочала промисловий видобуток в Чонській групі родовищ, яка розташована на території Східному Сибіру, повідомляє СЗРУ.
Читайте також Світові запаси нафти сягнуть критичного рівня: що чекає на ринки влітку
Зауважимо, це важкодоступний регіон. Територіально він знаходиться на межі Іркутської області та Республіки Саха.
Проєкт розглядається Кремлем як один з елементів подальшої переорієнтації російського нафтового експорту на азійські ринки,
– наголошує українська розвідка.
Важливо! Основну виробничу інфраструктуру, яка необхідна для функціонування родовищ, будували приблизно 2 роки.
В реальності, цей видобуток відчутно не вплине на можливості Росії. Адже вона має масштабний нафтовий сектор. Для розуміння, загальний російський видобуток оцінюють в 500 мільйонів тонн щорічно. А нове родовище забезпечить додатково приблизно 2 мільйони тонн нафти на рік.
Які основні проблеми нафтового сектору Росії?
Російський нафтовий сектор перебуває під масштабними санкціями. До того ж потрібно враховувати технологічно обмеження. Фактично, Росія наразі не має змоги активно розвивати цю галузь. А санкції ще й сильно скоротили надходження Кремля від реалізації нафти.
Окрім цього, проблемою є те, що легкодоступні запаси в Росії поступово виснажуються. Аби відчутно наростити видобуток, Кремлю потрібно здійснити величезні інвестиції та впровадити складні технології. А наразі таких можливостей немає.