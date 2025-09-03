Станом на серпень 2025 року, доходи Росії від нафти і газу менші на 35% ніж було у аналогічний період торік. Потрібно розуміти, що ці надходження – важлива частина російського бюджету.

Як знизились нафтогазові доходи Росії?

Як повідомляють російські ЗМІ, у липні нафтогазові доходи Росії сягнули 505 мільярдів рублів.

Важливо! Торік російський федеральний бюджет отримав, завдяки реалізації нафти та газу – 11,13 трильйона рублів.

Загалом за перші 8 місяців 2025 року нафтогазові доходи Росії знизились на 20% у порівнянні з аналогічним періодом у 2024. Загальна їх сума сягнула 6,03 трильйони рублів.

Мінфін Росії спочатку очікував цьогоріч отримати – 10,94 трильйона рублів нафтогазових доходів. 1,8 трильйона з них мали надійти у Фонд національного добробуту.

Зверніть увагу! Згодом російський уряд змінив прогноз під впливом падаючих цін на нафту та зміцнення рубля. Очікуваний обсяг нафтогазових доходів знизився до 8,32 трильйона рублів.

Чому скорочуються доходи Росії від продажу нафти?