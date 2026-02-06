Ще одна країна зможе отримувати нафту з Росії: йдеться не про Китай
- Росія має намір продовжувати постачати нафту на Кубу, як це робилося раніше.
- США загрожують новими тарифами країнам, що постачають нафту на Кубу.
Росія раніше постачала нафту на кубінську територію. Російський посол на Кубі Віктор Коронеллі вказав, що це відбувалося неодноразово. Щобільше, Росія має намір продовжувати це робити.
Що відомо про постачання російської нафти на Кубу?
Такі заяви виникли на фоні останніх дй США, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, ще 1 лютого Трамп сказав, що США розпочали переговори з "найвищими особами Куби". За декілька днів до того американський президент робив доволі радикальні заяви. Саме тоді Трамп назвав Кубу "незвичайною та надзвичайною загрозою" та пригрозив тарифами, повідомляє Reuters.
Президент США Дональд Трамп у четвер пізно ввечері пригрозив новими тарифами країнам, що постачають нафту на Кубу, що посилило кампанію тиску на цей комуністичний острів і давнього ворога Сполучених Штатів,
– вказало видання.
США уже вжили заходів для блокування поставок нафти на Кубу. Йдеться, у тому числі, про венесуельську продукцію. Внаслідок цих дій, на кубинській території:
- зросли ціни на продукти;
- також виникла серйозна нестача палива;
- окрім цього відбуваються багатогодинні відключення електроенергії.
Що важливо знати про постачання нафти на Кубу?
Трамп підписав важливий указ. Саме це рішення дозволить США вводити мита проти країн, що постачають нафту на Кубу. До того ж американський президент впровадив режим надзвичайного стану, необхідний для цього.
Дії США, відносно Венесуели припинили постачання венесуельської нафти у Кубу. Йдеться про блокаду США. А також те, що на початку січня американські сили захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Наразі саме США контролюють постачання венесуельської нафти.
Тепер США розглядають можливість нової морської блокади. Вона торкнеться саме шляхів постачання до Куби. Таким чином Трамп прагне тиснути на кубинський комуністичний уряд.