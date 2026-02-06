Еще одна страна сможет получать нефть из России: речь идет не о Китае

Россия ранее поставляла нефть на кубинскую территорию. Российский посол на Кубе Виктор Коронелли указал, что это происходило неоднократно. Более того, Россия намерена продолжать это делать.

Что известно о поставках российской нефти на Кубу?

Такие заявления возникли на фоне последних действий США, сообщает Reuters.

Читайте также Теперь все зависит от Ирана и США: нефтяной рынок почувствовал новый удар

Напомним, еще 1 февраля Трамп сказал, что США начали переговоры с "высшими лицами Кубы". За несколько дней до того американский президент делал довольно радикальные заявления. Именно тогда Трамп назвал Кубу "необычной и чрезвычайной угрозой" и пригрозил тарифами, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп в четверг поздно вечером пригрозил новыми тарифами странам, поставляющих нефть на Кубу, что усилило кампанию давления на этот коммунистический остров и давнего врага Соединенных Штатов,

– указало издание.

США уже приняли меры для блокирования поставок нефти на Кубу. Речь идет, в том числе, о венесуэльской продукции. Вследствие этих действий, на кубинской территории:

выросли цены на продукты;

также возникла серьёзная нехватка топлива;

кроме этого происходят многочасовые отключения электроэнергии.

Что важно знать о поставках нефти на Кубу?