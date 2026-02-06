Еще одна страна сможет получать нефть из России: речь идет не о Китае
- Россия намерена продолжать поставлять нефть на Кубу, как это делалось ранее.
- США угрожают новыми тарифами странам, поставляющим нефть на Кубу.
Россия ранее поставляла нефть на кубинскую территорию. Российский посол на Кубе Виктор Коронелли указал, что это происходило неоднократно. Более того, Россия намерена продолжать это делать.
Что известно о поставках российской нефти на Кубу?
Такие заявления возникли на фоне последних действий США, сообщает Reuters.
Читайте также Теперь все зависит от Ирана и США: нефтяной рынок почувствовал новый удар
Напомним, еще 1 февраля Трамп сказал, что США начали переговоры с "высшими лицами Кубы". За несколько дней до того американский президент делал довольно радикальные заявления. Именно тогда Трамп назвал Кубу "необычной и чрезвычайной угрозой" и пригрозил тарифами, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп в четверг поздно вечером пригрозил новыми тарифами странам, поставляющих нефть на Кубу, что усилило кампанию давления на этот коммунистический остров и давнего врага Соединенных Штатов,
– указало издание.
США уже приняли меры для блокирования поставок нефти на Кубу. Речь идет, в том числе, о венесуэльской продукции. Вследствие этих действий, на кубинской территории:
- выросли цены на продукты;
- также возникла серьёзная нехватка топлива;
- кроме этого происходят многочасовые отключения электроэнергии.
Что важно знать о поставках нефти на Кубу?
Трамп подписал важный указ. Именно это решение позволит США вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. К тому же американский президент ввел режим чрезвычайного положения, необходимый для этого.
Действия США, в отношении Венесуэлы прекратили поставки венесуэльской нефти на Кубу. Речь идет о блокаде США. А также то, что в начале января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сейчас именно США контролируют поставки венесуэльской нефти.
Теперь США рассматривают возможность новой морской блокады. Она коснется именно путей поставок на Кубу. Таким образом Трамп стремится давить на кубинское коммунистическое правительство.