Близький Схід програє ринок: звідки Індія імпортувала рекордні за 9 місяців обсяги нафти

Індія продовжує активно купувати російську нафту, що є значною підтримкою для Москви. Ба більше, у квітні 2024 року імпорт сировини від агресора досягнув багатомісячного максимуму.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія не припиняла співпрацю у нафтовому секторі з агресором. Для прикладу, завдяки купівлі нафти з Росії Індія зекономила мільйони доларів.

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Індія імпортувала рекордні обсяги нафти з Росії

У квітні Індія імпортувала найбільші обсяги російської нафти за 9 місяців. Цьому сприяло відновлення транспортування сировини танкерами найбільшої російської судноплавної компанії "Совкомфлот". Повідомляють, що це танкери, які не потрапили під санкційні обмеження.

Індійські компанії тимчасово припинили імпортувати російську нафту на танкерах від "Совкомфлоту". Головна причина – у лютому США заявили, що судна компанії разом з її 14 танкерами порушують санкції Заходу.

За минулий місяць, перший місяць фіскального 2024 – 2025 року, нафтопереробні заводи в Індії імпортували приблизно 1,8 мільйона барелів російської нафти на добу.

Цей показник зріс на 8,2% порівняно з березнем. Загальна частка Росії в Індії зросла з 32% у березні до 38% у квітні. Натомість частка нафтового імпорту з Близького Сходу (Ірак, Саудівська Аравія) до Індії за квітень знизилася з 46% до 41%.

Індія посідає третє місце у світі за обсягами імпорту та споживання нафти. Тож, країна – це один із топових клієнтів на купівлю російської нафти, яку транспортують морським шляхом. З іншої сторони, Росія залишається головним постачальником сировини до Індії, випередивши Ірак та Саудівську Аравію.