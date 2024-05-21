Головні фактори впливу на ринку нафти

Нафта дешевшає на ринку, оскільки інвестори очікують, що тривала інфляція в США й високі процентні ставки можуть пригнічувати споживчий і промисловий попит. Аналітики додають, що наразі перспектива зниження процентних ставок виглядає більш віддаленою.

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З іншої сторони, виглядає так, що ринок мало постраждав від політичної невизначеності у двох топових країнах-виробниках нафти. Йдеться про Іран, де в авіатрощі загинув президент Ібрагім Раїсі, та Саудівську Аравію з тривожними новинами про здоров'я короля.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,07 долара за барель (- 0,76%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,93 долара за барель (- 1,09%).

Як змінилася вартість нафти

У вівторок, 21 травня, нафта Brent зафіксувала спад на 57 центів або 0,68%. Вартість сировини коливається на рівні 83,14 долара за барель.

Паралельно нафта WTI впала в ціні на 58 центів або 0,73% до 79,22 долара за барель. Загалом обидві марки нафти завершили попередню торгову сесію обидві марки нафти подешевшали менше, ніж на 1% на тлі заяв від центробанку США щодо зменшення ключової ставки.

Чиновники очікують на більше сигналів про сповільнення інфляції, перш ніж вони почнуть розглядати питання про зміну монетарної політики, згідно з даними Reuters.