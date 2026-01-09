Краще не буде: російські нафтові компанії отримують все менше

Російські нафтові компанії мають все менші доходи. Така ситуація, зокрема, є наслідком впровадженням санкцій проти Росії. Також свій вклад "внесло" зниження вартості нафти.

Як змінюються доходи Росії від нафти?

Наразі російська еталонна марка нафти Urals продається зі значною знижкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зверніть увагу! Нафта Urals, зараз реалізується зі знижками до 50%, відносно котирувань марки Brent.

За підсумками тижня, що завершився 4 січня, середній 4-тижневий обсяг експортних доходів Росії від нафти впав 959 мільйонів доларів на тиждень, що стало мінімумом за весь час повномасштабної війни проти України,

– повідомляє українська розвідка.

Для розуміння, як показує статистика, нафтові доходи Росії скоротилися так:

порівняно з початком жовтня, вони зменшились на 35%, тобто, приблизно до 500 мільйонів доларів на тиждень;

відносно початку грудня, надходження від реалізації нафти в Росії зменшились на 15% чи майже до 200 мільйонів доларів щотижня.

Варто відзначити і зниження рівня експорту російської нафти. Така ситуація виникла переважно через атаки Україні по нафтовій інфраструктурі Росі. Йдеться не тільки про НПЗ, а і – трубопроводи, танкери, повідомляє Bloomberg.

Що впливає на вартість російської нафти зараз?