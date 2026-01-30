Росія отримувала значні доходи від експорту нафти. Проте зараз вони стрімко знижуються. Цьому сприяє відмова багатьох країн від продукції з Росії.

Чому в Росії надлишок нафти?

Наразі Росія намагається "прикрити" чому знижуються її доходи від нафти та газу, повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗРУ).

Читайте також За 15 хвилин впало на майже 500 доларів: золото стрімко втрачає свою вартість

Росія подає відмову від купівлі її нафти та газу як "приріст запасів". Так, "надлишкова" нафта і конденсат у Росії за підсумками 2025 року становили 640 мільйонів тонн, газу – 670 мільярдів кубічних метрів,

– повідомляє українська розвідка.

Глава Мінприроди Росії Олександр Козлов також вказав, що:

у 2025 загальний приріст балансових запасів золота в Росії склав 614 тонн;

міді – 3 мільйони тонн;

залізної руди – 984,2 мільйона тонн і так далі, повідомляє видання "ТАСС".

Попри заяви Москви, очевидно, що значні запаси нафти утворились саме через проблеми з експортом. Наприклад, Індія почала відмовлятися від російської продукції під тиском США. Йдеться, зокрема, про мита та санкції, які впровадив американський уряд.

Як повідомляє Reuters, уже відомо, що підприємство Indian Oil Corp вперше закупило партію нафти в Еквадору. Таким чином частково замінюється російська продукція.

Чому купують менші нафти з Росії зараз?