Россия получала значительные доходы от экспорта нефти. Однако сейчас они стремительно снижаются. Этому способствует отказ многих стран от продукции из России.

Почему в России избыток нефти?

Сейчас Россия пытается "прикрыть" почему снижаются ее доходы от нефти и газа, сообщает Служба внешней разведки (СВРУ).

Россия подает отказ от покупки ее нефти и газа как "прирост запасов". Так, "избыточная" нефть и конденсат в России по итогам 2025 года составили 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров,

– сообщает украинская разведка.

Глава Минприроды России Александр Козлов также указал, что:

в 2025 общий прирост балансовых запасов золота в России составил 614 тонн;

меди – 3 миллиона тонн;

железной руды – 984,2 миллиона тонн и так далее, сообщает издание "ТАСС".

Несмотря на заявления Москвы, очевидно, что значительные запасы нефти образовались именно из-за проблем с экспортом. Например, Индия начала отказываться от российской продукции под давлением США. Речь идет, в частности, о пошлинах и санкциях, которые ввело американское правительство.

Как сообщает Reuters, уже известно, что предприятие Indian Oil Corp впервые закупило партию нефти в Эквадоре. Таким образом частично заменяется российская продукция.

Почему покупают меньше нефти из России сейчас?