Прикрыть не получилось: России некому продавать нефть
- Россия сталкивается с проблемами экспорта нефти из-за отказа многих стран от ее продукции.
- Индия начала уменьшать закупки российской нефти под давлением санкций США, заменяя ее на нефть из Эквадора.
Россия получала значительные доходы от экспорта нефти. Однако сейчас они стремительно снижаются. Этому способствует отказ многих стран от продукции из России.
Почему в России избыток нефти?
Сейчас Россия пытается "прикрыть" почему снижаются ее доходы от нефти и газа, сообщает Служба внешней разведки (СВРУ).
Читайте также За 15 минут упало почти на 500 долларов: золото стремительно теряет свою стоимость
Россия подает отказ от покупки ее нефти и газа как "прирост запасов". Так, "избыточная" нефть и конденсат в России по итогам 2025 года составили 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров,
– сообщает украинская разведка.
Глава Минприроды России Александр Козлов также указал, что:
- в 2025 общий прирост балансовых запасов золота в России составил 614 тонн;
- меди – 3 миллиона тонн;
- железной руды – 984,2 миллиона тонн и так далее, сообщает издание "ТАСС".
Несмотря на заявления Москвы, очевидно, что значительные запасы нефти образовались именно из-за проблем с экспортом. Например, Индия начала отказываться от российской продукции под давлением США. Речь идет, в частности, о пошлинах и санкциях, которые ввело американское правительство.
Как сообщает Reuters, уже известно, что предприятие Indian Oil Corp впервые закупило партию нефти в Эквадоре. Таким образом частично заменяется российская продукция.
Почему покупают меньше нефти из России сейчас?
Индийские государственные НПЗ начали сокращать закупки российской нефти еще в 2025. Дело в том, что осенью прошлого года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов: "Роснефти" и "Лукойла".
Также на позицию Индии повлияли тарифы. Их Трамп утвердил, чтобы заставить индийских покупателей пересмотреть целесообразность сотрудничества с Россией.
Заметим, что Кремль всячески пытается удержать покупателей, благодаря скидкам на нефть. В некоторых местах дисконт достигает 25 долларов за баррель, по сравнению со стоимостью марки Brent.