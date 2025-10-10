Почему Индия может сократить импорт российской нефти?

Чтобы стимулировать Индию отказаться от российской нефти, США ввели пошлины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Скотт Бессент

Министр финансов Соединенных Штатов Америки

Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской.

Заметьте! Бессент ожидает, что это перераспределение произойдет в ближайшие дни или месяцы.

Что известно об импорте российской нефти Индией?

  • По состоянию на сейчас, Россия обеспечивает примерно 40% от нефтяных потребностей Индии. Именно Нью-Дели считают крупнейшим покупателем российской морской нефти.

  • Индия увеличила импорт российской нефти из-за того, что она значительно дешевле. Как известно, с 2022 года Нью-Дели удалось сэкономить примерно 17 миллиардов долларов таким образом.

  • Однако, пошлины, которые вводит Трамп, могут принести Индии значительные убытки. Эти потери будут ощутимее чем сэкономленные средства, сообщает Reuters.

Интересно! До начала полномасштабного вторжения России в Украину, российская нефть обеспечивала примерно 1% от потребностей Индии.