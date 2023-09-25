Росія продає більшість нафти без цінової стелі, – Financial Times

Росія зуміла налагодити інфраструктуру для обходу нафтових санкцій Заходу. Про це свідчить аналіз даних про морські перевезення та страхування. Паралельно варто враховувати, що ціни на сировину в останні місяці зростають.

Згідно з даними Financial Times, Росія продає більшість своєї нафти без цінової стелі від країн G7. Нагадаємо, що гранична межа, яку запровадили наприкінці 2022 року, становить 60 доларів за барель.

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Росія все краще обходить нафтові санкції

Для прикладу, у серпні приблизно три чверті сировини від загального обсягу експорту російської нафти, яку транспортують морським шляхом, проходили без страхування від західних компаній. Саме цей інструмент – це один із головних важелів для забезпечення дотримання цінових обмежень.

З весни 2023 року цей показник зріс більше, ніж на 50%. Це дані від аналітичної компанії Kpler та страхових компаній. Відтак це свідчить про такі результати:

Росія все вправніше обходить нафтові санкції;

Агресор має можливість продавати свою нафту за цінами, які ближчі до поточних ринкових показників.

Дуже важливу роль для ринку нафти відіграють рішення про скорочення обсягів видобування нафти. Для прикладу, Саудівська Аравія та Росія до кінця 2023 року сумарно будуть видобувати менше набарелів нафти щоденно. Додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішої російської марки нафти –– торгується на рівні, згідно з даними OilPrice . Тоді як еталоні бренди нафти – Brent та WTI – наразі торгуються вище позначки у

За підрахунками Київської школи економіки, у 2023 році Росія найімовірніше зможе отримати на, щонайменше, 15 мільярдів доларів більше. По-перше, це завдяки стійкому зростанню цін на чорне золото з середини літа. По-друге, Росія таки змогла зменшити знижки на власну нафту.

У Financial Times наголошують, що така динаміка є подвійним ударом по намаганнях Заходу щодо обмеження прибутків Росії від продажу нафти. Нагадаємо, що саме фінансові доходи від експорту сировини становлять найбільшу частину державного бюджету агресора, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

З іншої сторони нафтовий сектор Росії все-таки стикається з низкою проблем, але скарбниця агресора буде отримувати більші доходи від експорту нафти. Цю ситуацію також прокоментував економіст з Лондонської школи економіки Бен Хільгеншток. За його словами, надалі буде дуже складно займатися забезпеченням дотриманням цінової стелі від G7 з врахуванням того, як Росія транспортує нафту. Крім того, експерт виділив вкрай прикрий факт, що "ми не зробили більше" для належного виконання цієї санкції, коли було більше важелів впливу.