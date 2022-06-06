Нафта підскочила в ціні після рішення Саудівської Аравії
Джерело:Reuters
Нафта марки Brent подорожчала до понад 120 доларів за барель. Все через рішення Саудівської Аравії підняти ціни на нафту для Азії.
Саудівська Аравія, яка має одні з найбільших запасів нафти у світі, засумнівалася, що збільшення місячного цільового видобутку ОПЕК+ розв'яже проблему з недостатньою пропозицією. Тож арабська країна підняла ціни.
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Як змінилися ціни на нафту
- Нафта Brent піднялася на 87 центів, або на 0,7%, до 120,59 долара за барель, за даними Yahoo!Finance.
- Ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 65 центів, або на 0,55%, до 119,52 долара за барель після досягнення тримісячного максимуму в 120,99 долара.
Рішення Саудівської Аравії
Саудівська Аравія підвищила офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської легкої нафти сорту Arab в Азії до премії в 6,50 долара. У червні вона становила 4,40 долара.
Підвищення цін відбулося після того, як ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) вирішили збільшити видобуток нафти у липні та серпні на 648 тисяч барелів на добу. Це на 50% більше, ніж планувалося раніше.
Росія не збільшить видобуток
Однак деякі члени ОПЕК+ не мають можливості збільшити видобуток. Наприклад, Росія, яку обкладають санкціями через напад на Україну, скоріш за все навпаки зменшить видобуток.
З огляду на невелику кількість учасників ОПЕК+ із вільними потужностями, ми очікуємо, що збільшення видобутку ОПЕК+ складе приблизно 160 тисяч барелів на добу в липні та 170 тисяч барелів на добу в серпні,
– заявили аналітики JP Morgan.
Citibank і Barclays очікують, що вже до кінця 2022 року Росія зменшить видобуток на 1 – 1,5 мільйона барелів на добу.
Що відомо про нафтове ембарго
- Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки заборонили імпорт російської нафти ще на початку повномасштабної війни.
- Велика Британія пообіцяла це зробити до кінця 2022 року.
- Європейський Союз після більше як місяць обговорень теж наклав на Росію нафтове ембарго, яке скоротить імпорт нафти та нафтопродуктів з країни-агресорки на 92% до кінця року. Ще 8% залишиться через винятки, які зробили для деяких країн-членів ЄС.
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