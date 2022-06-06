Саудовская Аравия, имеющая одни из самых больших запасов нефти в мире, усомнилась, что увеличение месячной целевой добычи ОПЕК+ решит проблему с недостаточным предложением. Арабская страна подняла цены.

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Как изменились цены на нефть

Нефть Brent поднялась на 87 центов, или на 0,7%, до 120,59 доллара за баррель, по данным Yahoo! Finance .

Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 65 центов, или на 0,55%, до 119,52 доллара за баррель после достижения трехмесячного максимума в 120,99 доллара.

Решения Саудовской Аравии

Саудовская Аравия повысила официальную цену продаж (OSP) своей флагманской легкой нефти сорта Arab в Азии до премии в 6,50 доллара. В июне она составила 4,40 бакса.

Повышение цен произошло после того, как ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) решили увеличить добычу нефти в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки. Это на 50% больше, чем планировалось ранее.

Россия не увеличит добычу

Однако некоторые члены ОПЕК+ не могут увеличить добычу. Например, Россия, которую облагают санкциями из-за нападения на Украину, скорее всего, наоборот уменьшит добычу.

Учитывая небольшое количество участников ОПЕК+ со свободными мощностями, мы ожидаем, что увеличение добычи ОПЕК+ составит примерно 160 тысяч баррелей в сутки в июле и 170 тысяч баррелей в сутки в августе.

– заявили аналитики JP Morgan.

Citibank и Barclays ожидают, что уже к концу 2022 года Россия снизит добычу на 1 – 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Что известно о нефтяном эмбарго

Австралия, Канада и США запретили импорт российской нефти еще в начале полномасштабной войны.

Великобритания пообещала это сделать до конца 2022 года.

Европейский Союз после более чем месяца обсуждений тоже наложил на Россию нефтяное эмбарго, которое сократит импорт нефти и нефтепродуктов из страны-агрессорки на 92% до конца года. Еще 8% останется из-за исключений, сделанных для некоторых стран-членов ЕС.



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