Саудівська Аравія, яка має одні з найбільших запасів нафти у світі, засумнівалася, що збільшення місячного цільового видобутку ОПЕК+ розв'яже проблему з недостатньою пропозицією. Тож арабська країна підняла ціни.

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Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent піднялася на 87 центів, або на 0,7%, до 120,59 долара за барель, за даними Yahoo!Finance.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 65 центів, або на 0,55%, до 119,52 долара за барель після досягнення тримісячного максимуму в 120,99 долара.

Рішення Саудівської Аравії

Саудівська Аравія підвищила офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської легкої нафти сорту Arab в Азії до премії в 6,50 долара. У червні вона становила 4,40 долара.

Підвищення цін відбулося після того, як ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) вирішили збільшити видобуток нафти у липні та серпні на 648 тисяч барелів на добу. Це на 50% більше, ніж планувалося раніше.

Росія не збільшить видобуток

Однак деякі члени ОПЕК+ не мають можливості збільшити видобуток. Наприклад, Росія, яку обкладають санкціями через напад на Україну, скоріш за все навпаки зменшить видобуток.

З огляду на невелику кількість учасників ОПЕК+ із вільними потужностями, ми очікуємо, що збільшення видобутку ОПЕК+ складе приблизно 160 тисяч барелів на добу в липні та 170 тисяч барелів на добу в серпні,

– заявили аналітики JP Morgan.

Citibank і Barclays очікують, що вже до кінця 2022 року Росія зменшить видобуток на 1 – 1,5 мільйона барелів на добу.

Що відомо про нафтове ембарго

Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки заборонили імпорт російської нафти ще на початку повномасштабної війни.

Велика Британія пообіцяла це зробити до кінця 2022 року.

Європейський Союз після більше як місяць обговорень теж наклав на Росію нафтове ембарго, яке скоротить імпорт нафти та нафтопродуктів з країни-агресорки на 92% до кінця року. Ще 8% залишиться через винятки, які зробили для деяких країн-членів ЄС.



Як світ відмовляється від російської нафти / Інфографіка 24 каналу

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