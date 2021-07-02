Нафта підскочила в ціні до максимуму з 2018 року: чи ростиме вартість далі
Джерело:The Wall Street Journal
Ціни на нафту піднялися вище 75 доларів за барель напередодні зустрічі ОПЕК+. Попит на нафту з боку промислово розвиненого світу стрімко росте і поки нафтові країни не вирішили що з цим робити.
Засідання ОПЕК
Засідання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) повинне було відбутися у четвер, 1 липня. За неофіційними джерелами країни-учасниці мали погодитися:
- збільшити видобуток нафти на півмільйона барелів на день, починаючи з серпня цього року.
- поступово збільшувати обсяги так, що у грудні видобуток буде на 2 мільйони барелів на добу більший, ніж зараз.
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Проте несподівано ОПЕК заявила, що група відкладе рішення до п'ятниці. Причиною стала позиція Об'єднаних Арабських Еміратів, які виступили проти збільшення видобутку нафти.
Ціна нафти
- Американська нафта марки WTI подорожчала на 2,4% – вище 75 доларів за барель вперше з 2018 року.
- Нафта марки Brent, яка є міжнародним еталоном, подорожчала майже на 2% і склала 75,84 долара за барель.
Цікаво, що історично нафта WTI завжди була дешевшою за нафту Brent, але попит на нафту у США суттєво скоротив розрив у ціні.
Чому попит зростає
ОПЕК очікує, що у 2021 році попит на нафту в промислово розвинутих країнах збільшиться на 2,7 мільйона барелів на день – на 6,3%. IHS Markit прогнозує, що світовий попит у третьому кварталі (липень – вересень) підскочить приблизно на 7 мільйонів барелів на день.
ОПЕК+ має такий ринковий потенціал, якого не мав протягом багатьох десятиліть, принаймні тимчасово,
– сказав Джим Буркхард з IHS Markit.
Попри це, світ може не повернутися до попередніх обсягів видобутку нафти, оскільки пандемія коронавірусу пришвидшила перехід на альтернативну енергетику.
Прогнози для нафти
- Директори Royal Dutch Shell Plc та TotalEnergies SE разом з банками та торговцями прогнозують, що ціна чорного золота може зрости до 100 доларів за барель.
- А от аналітикиня JPMorgan Chase Наташа Канева вважає, що такий прогноз реальний у 2021 році лише, якщо попит на нафту підніметься значно вище допандемічного рівня в четвертому кварталі.