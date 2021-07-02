Засідання ОПЕК

Засідання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) повинне було відбутися у четвер, 1 липня. За неофіційними джерелами країни-учасниці мали погодитися:

збільшити видобуток нафти на півмільйона барелів на день, починаючи з серпня цього року.

поступово збільшувати обсяги так, що у грудні видобуток буде на 2 мільйони барелів на добу більший, ніж зараз.

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Проте несподівано ОПЕК заявила, що група відкладе рішення до п'ятниці. Причиною стала позиція Об'єднаних Арабських Еміратів, які виступили проти збільшення видобутку нафти.

Ціна нафти

Американська нафта марки WTI подорожчала на 2,4% – вище 75 доларів за барель вперше з 2018 року.

Нафта марки Brent, яка є міжнародним еталоном, подорожчала майже на 2% і склала 75,84 долара за барель.

Цікаво, що історично нафта WTI завжди була дешевшою за нафту Brent, але попит на нафту у США суттєво скоротив розрив у ціні.

Чому попит зростає

ОПЕК очікує, що у 2021 році попит на нафту в промислово розвинутих країнах збільшиться на 2,7 мільйона барелів на день – на 6,3%. IHS Markit прогнозує, що світовий попит у третьому кварталі (липень – вересень) підскочить приблизно на 7 мільйонів барелів на день.

ОПЕК+ має такий ринковий потенціал, якого не мав протягом багатьох десятиліть, принаймні тимчасово,

– сказав Джим Буркхард з IHS Markit.

Попри це, світ може не повернутися до попередніх обсягів видобутку нафти, оскільки пандемія коронавірусу пришвидшила перехід на альтернативну енергетику.

Прогнози для нафти

Директори Royal Dutch Shell Plc та TotalEnergies SE разом з банками та торговцями прогнозують, що ціна чорного золота може зрости до 100 доларів за барель.

А от аналітикиня JPMorgan Chase Наташа Канева вважає, що такий прогноз реальний у 2021 році лише, якщо попит на нафту підніметься значно вище допандемічного рівня в четвертому кварталі.

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