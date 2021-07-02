Заседание ОПЕК

Заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) должно было состояться в четверг, 1 июля. По неофициальным источникам страны-участницы должны согласиться:

увеличить добычу нефти на полмиллиона баррелей в день, начиная с августа этого года.

постепенно увеличивать объемы так, что в декабре добыча будет на 2 миллиона баррелей в сутки больше, чем сейчас.

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Однако неожиданно ОПЕК заявила, что группа отложит решение до пятницы. Причиной стала позиция Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили против увеличения добычи нефти.

Цена нефти

Американская нефть марки WTI подорожала на 2,4% – выше 75 долларов за баррель впервые с 2018 года.

Нефть марки Brent, которая является международным эталоном, подорожала почти на 2% и составила 75,84 доллара за баррель.

Интересно, что исторически нефть WTI всегда была дешевле чем нефть Brent, но спрос на нефть в США существенно сократил разрыв в цене.

Почему спрос растет

ОПЕК ожидает, что в 2021 году спрос на нефть в промышленно-развитых странах увеличится на 2,7 миллиона баррелей в день – на 6,3%. IHS Markit прогнозирует, что мировой спрос в третьем квартале (июль – сентябрь) подскочит примерно на 7 миллионов баррелей в день.

ОПЕК+ имеет такой рыночный потенциал, которого не было в течение многих десятилетий, по крайней мере временно,

– сказал Джим Буркхард с IHS Markit.

Несмотря на это, мир может не вернуться к предыдущим объемов добычи нефти, поскольку пандемия коронавируса ускорила переход на альтернативную энергетику.

Прогнозы для нефти

Директора Royal Dutch Shell Plc и TotalEnergies SE вместе с банками и торговцами прогнозируют , что цена черного золота может вырасти до 100 долларов за баррель.

А вот аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева считает , что такой прогноз реален в 2021 году только, если спрос на нефть поднимется значительно выше допандемического уровня в четвертом квартале.