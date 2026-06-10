Партнери звернулись до Казахстану: поставки нафти треба збільшувати

Партнери звернулись до Казахстану, аби він збільшив обсяги постачання нафти. Астану просять це зробити, попри обмеження, які ввів ОПЕК+.

Чому партнери просять у Казахстану збільшити обсяги постачання нафти?

Таке прохання партнерів виникло на тлі ситуації на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

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Єрлан Аккенженов Міністр енергетики Казахстану Ми знаємо, що світ потребує казахстанської нафти, і ми є дуже надійним постачальником для наших партнерів. З огляду на обмеження в Ормузькій протоці наші партнери просять нас збільшити поставки.

Зауважимо, Ормузька протока наразі залишається заблокованою. Вона перекрита іранськими силами ще з кінця лютого, тобто, початку конфлікту на Близькому Сході.

США також здійснюють блокування в зоні Ормузької протоки. Проте вони обмежують лише іранські порти.

Вони (партнери – 24 Канал) вимагають максимуму. Природно, у нас є обмеження інфраструктури в межах поточного рівня виробництва Казахстану,

– наголошує Аккенженов.

Як відомо, Казахстан вже готується збільшити обсяги видобутку та постачання нафти. Для цього було відкладено ремонтні роботи на нафтовому родовищі Кашаган до 2027 року.

Зверніть увагу! Наразі Казахстан може збільшити обсяг транспортування нафти трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан. Заплановані постачання складали 1,5 мільйона тонн. Імовірно, вони зростуть до 2,2 мільйона тонн на рік.

Чи можуть відкрити Ормузьку протоку найближчим часом?