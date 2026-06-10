Почему партнеры просят у Казахстана увеличить объемы поставок нефти?

Такая просьба партнеров возникла на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

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Ерлан Аккенженов Министр энергетики Казахстана Мы знаем, что мир нуждается в казахстанской нефти, и мы являемся очень надежным поставщиком для наших партнеров. Учитывая ограничения в Ормузском проливе наши партнеры просят нас увеличить поставки.

Заметим, Ормузский пролив пока остается заблокированным. Он перекрыт иранскими силами еще с конца февраля, то есть, начала конфликта на Ближнем Востоке.

США также осуществляют блокирование в зоне Ормузского пролива. Однако они ограничивают только иранские порты.

Они (партнеры – 24 Канал) требуют максимума. Естественно, у нас есть ограничения инфраструктуры в пределах текущего уровня производства Казахстана,

– отмечает Аккенженов.

Как известно, Казахстан уже готовится увеличить объемы добычи и поставок нефти. Для этого были отложены ремонтные работы на нефтяном месторождении Кашаган до 2027 года.

Обратите внимание! Сейчас Казахстан может увеличить объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Запланированные поставки составляли 1,5 миллиона тонн. Предположительно, они вырастут до 2,2 миллиона тонн в год.

Могут ли открыть Ормузский пролив в ближайшее время?