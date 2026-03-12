Попри війну: іранська нафта і далі рухається через Ормузьку протоку

Іранська сира нафта і далі рухається через Ормузьку протоку. Цікаво, що це відбувається з майже нормальною швидкістю. На ситуацію не впливає навіть конфлікт, який посилюється на Близькому Сході наразі.

Що відомо про експорт іранської нафти через Ормузьку протоку зараз?

Судна інших країн не мають змогу вільно рухатися цим шляхом, повідомляє Reuters.

Як показує статистика TankerTrackers.com, приблизно 13,7 мільйона барелів сирої нафти експортував Іран з моменту початку атак Ізраїлю та США на іранську територію. Тобто, з 28 лютого.

Цікаво! Дані Kpler показали, що іранський експорт з 1 по 11 березня склав – 16,5 мільйона барелів.

Потрібно розуміти, що США наразі не впроваджують жодних заходів для зупинки іранських суден. Імовірно, для того, аби Іран не здійснив повну блокаду Ормузької протоки.

Згідно з аналізом Kpler та Lloyd's List Intelligence, з 28 лютого Іран покинули шість танкерів із сирою нафтою, включаючи судно Cuma, що перебуває під санкціями США та відпливло цього тижня,

– вказує видання.

Зауважимо, що 6 березня стало відомо про два танкери зі зрідженим нафтовим газом, які відпливли з Ірану. Вони також під санкціями США, повідомляє Reuters.

Яка ситуація в Ормузькій протоці?

Ормузька протока це важливе місце для експорту нафти. Саме цим шляхом проходить п'ята частина світового нафтового експорту.

Іран відповів на атаки Ізраїлю та США, через це майже повністю зупинився рух в Ормузькій протоці. Наразі для країн Перської затоки, фактично, унеможливився експорт по вказаному шляху.

Багато країн скоротили видобуток нафти та газу через обстріли Ірану. Також свою роль зіграла неможливість експорту.

Зверніть увагу! Іран неодноразово погрожував повністю перекрити Ормузьку протоку. Командувач Корпусу вартових ісламської революції заявляв про готовність атакувати будь-яке судно, що рухається цим шляхом. Такі прецеденти уже були. Відомо навіть про загиблих у результаті цих атак.