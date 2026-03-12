Несмотря на войну: иранская нефть продолжает двигаться через Ормузский пролив

Иранская сырая нефть продолжает двигаться через Ормузский пролив. Интересно, что это происходит с почти нормальной скоростью. На ситуацию не влияет даже конфликт, который усиливается на Ближнем Востоке сейчас.

Что известно об экспорте иранской нефти через Ормузский пролив сейчас?

Суда других стран не могут свободно двигаться по этому пути, сообщает Reuters.

Как показывает статистика TankerTrackers.com, примерно 13,7 миллиона баррелей сырой нефти экспортировал Иран с момента начала атак Израиля и США на иранскую территорию. То есть, с 28 февраля.

Интересно! Данные Kpler показали, что иранский экспорт с 1 по 11 марта составил – 16,5 миллиона баррелей.

Нужно понимать, что США пока не внедряют никаких мер для остановки иранских судов. Вероятно, для того, чтобы Иран не осуществил полную блокаду Ормузского пролива.

Согласно анализу Kpler и Lloyd's List Intelligence, с 28 февраля Иран покинули шесть танкеров с сырой нефтью, включая судно Cuma, находящееся под санкциями США, оно отплыло на этой неделе,

– указывает издание.

Заметим, что 6 марта стало известно о двух танкерах со сжиженным нефтяным газом, которые отплыли из Ирана. Они также под санкциями США, сообщает Reuters.

Какова ситуация в Ормузском проливе?

Ормузский пролив это важное место для экспорта нефти. Именно по этому пути проходит пятая часть мирового нефтяного экспорта.

Иран ответил на атаки Израиля и США, из-за этого почти полностью остановилось движение в Ормузском проливе. Сейчас для стран Персидского залива, фактически, невозможен экспорт по указанному пути.

Многие страны сократили добычу нефти и газа из-за обстрелов Ирана. Также свою роль сыграла невозможность экспорта.

Обратите внимание! Иран неоднократно угрожал полностью перекрыть Ормузский пролив. Командующий Корпуса стражей исламской революции заявлял о готовности атаковать любое судно, движущееся по этому пути. Такие прецеденты уже были. Известно даже о погибших в результате этих атак.