Постачання нафти з Ірану буде відновлено: названу умову

Високопоставлений чиновник з Ірану розповів, що санкції з іранської нафти можуть бути зняті. Це станеться, якщо Тегеран виконає низку важливих умов.

Чому з іранської нафти знімуть санкції?

Зняття санкцій з іранської нафти можливе саме завдяки меморандуму з США, повідомляє Reuters.

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Зауважимо, цей документ передбачає узгодження багатьох питань. Зокрема, відкриття Ормузької протоки та ядерної програми Тегерану. Остаточна угода має бути укладена через 60 днів. Протягом цього часу триватиме режим припинення вогню. Сторони мають використати вказаний період, щоб узгодити всі питання.

Щодо санкцій проти іранської нафти відомо про такі зміни:

США погодились не впроваджувати нові санкції проти Ірану поки остаточна угода не буде досягнута;

коли остаточна угода буде досягнута, всі санкції США та ООН щодо Ірану будуть скасовані (це відбуватиметься за узгодженим графіком);

США на певний період скасують нафтові санкції проти Ірану (таке рішення дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати дохід);

Вашингтон, у координації зі своїми регіональними союзниками, підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів,

– вказує видання.

Що має відбутися на Близькому Сході, згідно з домовленостями США та Ірану?