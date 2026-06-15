Почему с иранской нефти снимут санкции?

Снятие санкций с иранской нефти возможно именно благодаря меморандуму с США, сообщает Reuters.

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Отметим, что этот документ предусматривает согласование многих вопросов. В частности, открытие Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана. Окончательное соглашение должно быть заключено через 60 дней. В течение этого времени будет действовать режим прекращения огня. Стороны должны использовать указанный период, чтобы согласовать все вопросы.

Что касается санкций против иранской нефти, известно о следующих изменениях:

США согласились не вводить новые санкции против Ирана, пока не будет достигнуто окончательное соглашение;

когда окончательное соглашение будет достигнуто, все санкции США и ООН в отношении Ирана отменят (это произойдет по согласованному графику);

США на определенный период отменят нефтяные санкции против Ирана (такое решение позволит Тегерану продавать нефть и получать доход);

Вашингтон, в координации со своими региональными союзниками, подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет обсужден и согласован с Тегераном в течение 60 дней,

– указывает издание.

Что должно произойти на Ближнем Востоке, согласно договоренностям США и Ирана?