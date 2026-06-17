США готові дозволити Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива

США можуть дозволити Ірану розпочати продаж нафти та палива вже зараз. Це відбувається саме в межах мирної угоди про яку домовились Вашингтон та Тегеран.

Як Іран зможе продавати нафту?

Деякі положення про скасування санкцій на продаж нафти набувають чинності одразу після підписання угоди. Тобто, з цього тижня, повідомляє The Wall Street Journal.

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Будуть прибрані такі обмеження:

на банківські послуги;

транспортні послуги;

страхові послуги.

Саме вони потрібні для забезпечення продажів. Як вказав високопоставлений представник США ще 16 червня, що, Іран отримає попереднє послаблення санкцій на продаж нафти, проте це тимчасово. Тривалим таке рішення буде, якщо Тегеран виконає низку умов. Зокрема, відкриє Ормузьку протоку.

Наразі Ормуз закривають не тільки іранські сили. США також продовжують блокаду портів Ірану.

Зверніть увагу! США можуть поновлювати блокаду. Для цього американський уряд навіть планує залишити військові сили у регіоні.

Зауважимо, стало відомо, що іранський супертанкер, який перевозить сиру нафту, покинув порт Чабахар. Він зробив це, попри американську блокаду. Саме 16 червня судно покинуло Оманську затоку. При чому, це відбувалося, коли у танкера був включений трекер. Таке сталося вперше з початку блокади США у квітні.