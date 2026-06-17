Скільки коштує барель нафти 17 червня 2026 року?

Вартість бареля нафти залежить від марки, повідомляє видання Trading Economics.

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Станом на 17 червня, розцінки такі:

Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 78,83 долара за барель.

Американська нафта WTI – 75,86 долара за барель.

Російська Urals – 64,16 долара за барель.

Що впливає на вартість нафти?

Дещо обмежила зростання цін на нафту – невизначеність щодо часу, коли буде відкрита Ормузька протока, повідомляє Reuters.

Шлях до нормалізації залишається далеко не простим. Хоча політичні домовленості можуть просуватися вперед, фізичний рух танкерів через протоку ще не повністю відновився,

– вказує старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Угода між США та Іраном передбачає, що спочатку Тегеран має відкрити Ормузьку протоку. А потім американські сили розблокують іранські порти.

Потрібно розуміти, що Ормуз це надважливий шлях. Ним проходила п'ята частина світових нафти та газу. Однак після початку війни на Близькому Сході, пересування цим шляхом було обмежено. Адже Іран майже повністю заблокував Ормузьку протоку.

Попри домовленості Ірану та США, повне припинення вогню не відбулося. Зокрема, стало відомо про ізраїльську атаку.

У вівторок ізраїльські безпілотники завдали ударів по трьох транспортних засобах на півдні Лівану, вбивши щонайменше чотирьох людей та поранивши ще кількох,

– повідомляє видання з посиланням на Національне інформаційне агентство Лівану.

Трамп розкритикував Ізраїль за цю атаку. Своєю чергою, ізраїльське керівництво дистанціювалось від мирної угоди США та Ірану. Відповідно виникають питання щодо дотримання цього режиму.

Зауважимо, Вашингтон та Тегеран поки не укладають кінцеву мирну угоду. Це попередні домовленості. Далі сторони матимуть ще 60 днів, аби узгодити низку важливих питань. Зокрема, ядерну програму Ірану.