Как Иран сможет продавать нефть?

Некоторые положения об отмене санкций на продажу нефти вступают в силу сразу после подписания соглашения. То есть, с этой недели, сообщает The Wall Street Journal.

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Будут сняты следующие ограничения:

на банковские услуги;

транспортные услуги;

страховые услуги.

Именно они необходимы для обеспечения продаж. Как указал высокопоставленный представитель США еще 16 июня, Иран получит предварительное ослабление санкций на продажу нефти, однако это временная мера. Такое решение будет носить долгосрочный характер, если Тегеран выполнит ряд условий. В частности, откроет Ормузский пролив.

В настоящее время Ормуз закрывают не только иранские силы. США также продолжают блокаду портов Ирана.

Обратите внимание! США могут возобновить блокаду. Для этого американское правительство даже планирует оставить военные силы в регионе.

Отметим, стало известно, что иранский супертанкер, перевозящий сырую нефть, покинул порт Чабахар. Он сделал это, несмотря на американскую блокаду. Именно 16 июня судно покинуло Оманский залив. При этом это происходило, когда у танкера был включен трекер. Такое случилось впервые с начала блокады США в апреле.