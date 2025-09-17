Укр Рус
Фінанси Фінансові новини "Це дуже небезпечно": Зеленський пояснив, чому Європа досі купує нафту і газ в Росії
17 вересня, 12:03
4

"Це дуже небезпечно": Зеленський пояснив, чому Європа досі купує нафту і газ в Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Європа зменшила залежність від російської нафти та газу на 80%, але деякі країни продовжують купувати енергоресурси через треті країни.
  • Президент Зеленський закликає Європу бути рішучішою у протидії Кремлю та розглянути введення санкцій на країни, через які йде торгівля російськими енергоресурсами.

Країни Європи зменшили свою залежність від російської нафти та газу на 80%, проте й досі продовжують купувати енергоресурси Москви. Президент Володимир Зеленський закликає партнерів бути більш рішучими у протидії Кремлю.

Чому Європа продовжує купувати нафту і газ в Росії?

Інфраструктура в Європі будувалася під закупівлі російських енергоресурсів. Тому довгий час вона "сиділа на голці" нафти і газу з Росії. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в інтерв'ю Sky News, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента

Згодом, за словами президента, Кремль почав використовувати свої енергоресурси як інструмент тиску на Україну та Європу, граючись цінами на нафту й газ. 

Та від початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС зменшив свою залежність від російської нафти й газу на 80%.

Агресія Росії на Україну дуже вплинула на це рішення, 
– зазначив Зеленський. 

Однак Словаччина та Угорщина, і ще кілька великих європейських країн, досі постачають російські енергоресурси, додав президент. Зокрема, нафта та газ до Європи надходять через треті країни. 

Тому президент США Дональд Трамп і хоче, аби Європа накладала санкції й на треті країни, через які йде торгівля російськими енергоресурсами. 

Трамп каже: "Якщо ви готові бути жорсткими по відношенню до Росії, то будьте жорсткими по відношенню до всіх країн, які з нею торгують". Він має на увазі Китай та Індію, 
– пояснив глава держави. 

Втім, на думку Зеленського, Трамп добре розуміє, що Європі складно досягти одностайності в економічних питаннях через внутрішню політику 27 країн ЄС. 

При цьому сам президент США, ймовірно, не поспішає накласти одразу всі сильні санкції проти Кремля, щоб не закрити можливість дипломатичного діалогу з Росією. 

Я вважаю, що всім країнам треба припинити думати про себе і свої майбутні відносини з рускімі, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їх торгівлі між собою, хто які санкції буде накладати, кожен день вартує нам багато життів громадян. Це дуже небезпечно. І якщо чесно, нечесно, 
– наголосив Зеленський.

Що США вимагають від Європи? 

  • На початку вересня Дональд Трамп долучився до засідання "Коаліції охочих" і розкритикував країни ЄС за купівлю російської нафти й газу. Він закликав Євросоюз повністю припинити імпорт енергоресурсів з Росії, наголосивши, що прибутки від їх продажу напряму спрямовуються на фінансування війни проти України.

  • Втім, за даними джерел, європейські лідери відповіли, що наразі безпосередніми покупцями російської нафти у ЄС залишаються лише Угорщина та Словаччина.

  • У зв'язку з цим американський сенатор Ліндсі Грем пригрозив Угорщині та Словаччині за купівлю російської нафти. Він попередив, що якщо країни ЄС не відмовляться від російських енергоресурсів, то наслідки будуть "неминучими". 

  • Паралельно Вашингтон просуває іншу ініціативу серед країни "Великої сімки" про введення мит до 100% на постачання російської нафти через Китай та Індію. У США переконані, що такий крок здатний суттєво посилити економічний тиск на Москву.