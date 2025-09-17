Країни Європи зменшили свою залежність від російської нафти та газу на 80%, проте й досі продовжують купувати енергоресурси Москви. Президент Володимир Зеленський закликає партнерів бути більш рішучими у протидії Кремлю.

Чому Європа продовжує купувати нафту і газ в Росії?

Інфраструктура в Європі будувалася під закупівлі російських енергоресурсів. Тому довгий час вона "сиділа на голці" нафти і газу з Росії. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в інтерв'ю Sky News, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

Дивіться також Хитрий план Трампа, який рятує Росію: експерти розібрали, що не так з ультиматумом США Європі

Згодом, за словами президента, Кремль почав використовувати свої енергоресурси як інструмент тиску на Україну та Європу, граючись цінами на нафту й газ.

Та від початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС зменшив свою залежність від російської нафти й газу на 80%.

Агресія Росії на Україну дуже вплинула на це рішення,

– зазначив Зеленський.

Однак Словаччина та Угорщина, і ще кілька великих європейських країн, досі постачають російські енергоресурси, додав президент. Зокрема, нафта та газ до Європи надходять через треті країни.

Тому президент США Дональд Трамп і хоче, аби Європа накладала санкції й на треті країни, через які йде торгівля російськими енергоресурсами.

Трамп каже: "Якщо ви готові бути жорсткими по відношенню до Росії, то будьте жорсткими по відношенню до всіх країн, які з нею торгують". Він має на увазі Китай та Індію,

– пояснив глава держави.

Втім, на думку Зеленського, Трамп добре розуміє, що Європі складно досягти одностайності в економічних питаннях через внутрішню політику 27 країн ЄС.

При цьому сам президент США, ймовірно, не поспішає накласти одразу всі сильні санкції проти Кремля, щоб не закрити можливість дипломатичного діалогу з Росією.

Я вважаю, що всім країнам треба припинити думати про себе і свої майбутні відносини з рускімі, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їх торгівлі між собою, хто які санкції буде накладати, кожен день вартує нам багато життів громадян. Це дуже небезпечно. І якщо чесно, нечесно,

– наголосив Зеленський.

Що США вимагають від Європи?