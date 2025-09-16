Про що попередив Ліндсі Грем?

Грем підтримав президента США Дональда Трампа, який вимагає від європейських країн повністю припинити закупівлі російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис сенатора у соцмережах.

За словами Грема, "хороша новина" полягає у тому, що ЄС значно скоротив обсяги імпорту нафти та газу, але не припинив повністю.

Що стосується купівлі російської нафти, то зараз це практично обмежується Угорщиною та Словаччиною. Я сподіваюся й очікую, що вони незабаром зроблять крок, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. Якщо ні, то наслідки будуть неминучі,

– наголосив сенатор.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко не оминув допис Грема щодо Угорщини та Словаччини.

Сенатор Грем гарно проїхався,

– коротко прокоментував Коваленко.

Чому Словаччина та Угорщина продовжують купувати нафту в Росії? Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Євросоюз обмежив постачання російської нафти, увівши санкції проти Росії. Проте деяким країнам, які не мають виходу до моря, дозволили закуповувати нафту у Москви за умови поступового зменшення залежності від неї.

Проте, якщо Болгарія, Австрія та Чехія змогли диверсифікувати постачання, то Угорщина та Словаччина досі залишилися практично повністю залежними від російської нафти. На думку аналітиків, річ у тому, що у цих постачаннях з Росії прихована корупційна складова.

Відмова від російської нафти: що відомо?