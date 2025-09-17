Чому Європа продовжує купувати нафту і газ в Росії?
Інфраструктура в Європі будувалася під закупівлі російських енергоресурсів. Тому довгий час вона "сиділа на голці" нафти і газу з Росії. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в інтерв'ю Sky News, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.
Згодом, за словами президента, Кремль почав використовувати свої енергоресурси як інструмент тиску на Україну та Європу, граючись цінами на нафту й газ.
Та від початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС зменшив свою залежність від російської нафти й газу на 80%.
Агресія Росії на Україну дуже вплинула на це рішення,
– зазначив Зеленський.
Однак Словаччина та Угорщина, і ще кілька великих європейських країн, досі постачають російські енергоресурси, додав президент. Зокрема, нафта та газ до Європи надходять через треті країни.
Тому президент США Дональд Трамп і хоче, аби Європа накладала санкції й на треті країни, через які йде торгівля російськими енергоресурсами.
Трамп каже: "Якщо ви готові бути жорсткими по відношенню до Росії, то будьте жорсткими по відношенню до всіх країн, які з нею торгують". Він має на увазі Китай та Індію,
– пояснив глава держави.
Втім, на думку Зеленського, Трамп добре розуміє, що Європі складно досягти одностайності в економічних питаннях через внутрішню політику 27 країн ЄС.
При цьому сам президент США, ймовірно, не поспішає накласти одразу всі сильні санкції проти Кремля, щоб не закрити можливість дипломатичного діалогу з Росією.
Я вважаю, що всім країнам треба припинити думати про себе і свої майбутні відносини з рускімі, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їх торгівлі між собою, хто які санкції буде накладати, кожен день вартує нам багато життів громадян. Це дуже небезпечно. І якщо чесно, нечесно,
– наголосив Зеленський.
Що США вимагають від Європи?
На початку вересня Дональд Трамп долучився до засідання "Коаліції охочих" і розкритикував країни ЄС за купівлю російської нафти й газу. Він закликав Євросоюз повністю припинити імпорт енергоресурсів з Росії, наголосивши, що прибутки від їх продажу напряму спрямовуються на фінансування війни проти України.
Втім, за даними джерел, європейські лідери відповіли, що наразі безпосередніми покупцями російської нафти у ЄС залишаються лише Угорщина та Словаччина.
У зв'язку з цим американський сенатор Ліндсі Грем пригрозив Угорщині та Словаччині за купівлю російської нафти. Він попередив, що якщо країни ЄС не відмовляться від російських енергоресурсів, то наслідки будуть "неминучими".
Паралельно Вашингтон просуває іншу ініціативу серед країни "Великої сімки" про введення мит до 100% на постачання російської нафти через Китай та Індію. У США переконані, що такий крок здатний суттєво посилити економічний тиск на Москву.