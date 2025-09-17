Укр Рус
17 сентября, 12:01
"Это очень опасно": Зеленский объяснил, почему Европа до сих пор покупает нефть и газ у России

Ирина Гайдук
Основные тезисы
  • Европа уменьшила зависимость от российской нефти и газа на 80%, но некоторые страны продолжают покупать энергоресурсы через третьи страны.
  • Президент Зеленский призывает Европу быть более решительной в противодействии Кремлю и рассмотреть введение санкций на страны, через которые идет торговля российскими энергоресурсами.

Страны Европы уменьшили свою зависимость от российской нефти и газа на 80%, однако до сих пор продолжают покупать энергоресурсы Москвы. Президент Владимир Зеленский призывает партнеров быть более решительными в противодействии Кремлю.

Почему Европа продолжает покупать нефть и газ у России?

Инфраструктура в Европе строилась под закупки российских энергоресурсов. Поэтому долгое время она "сидела на игле" нефти и газа из России. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью в интервью Sky News, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

Впоследствии, по словам президента, Кремль начал использовать свои энергоресурсы как инструмент давления на Украину и Европу, играя ценами на нефть и газ.

Но с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС уменьшил свою зависимость от российской нефти и газа на 80%.

Агрессия России на Украину очень повлияла на это решение, 
– отметил Зеленский.

Однако Словакия и Венгрия, и еще несколько крупных европейских стран, до сих пор поставляют российские энергоресурсы, добавил президент. В частности, нефть и газ в Европу поступают через третьи страны.

Поэтому президент США Дональд Трамп и хочет, чтобы Европа накладывала санкции и на третьи страны, через которые идет торговля российскими энергоресурсами.

Трамп говорит: "Если вы готовы быть жесткими по отношению к России, то будьте жесткими по отношению ко всем странам, которые с ней торгуют". Он имеет в виду Китай и Индию, 
– объяснил глава государства.

Однако, по мнению Зеленского, Трамп хорошо понимает, что Европе сложно достичь единодушия в экономических вопросах из-за внутренней политики 27 стран ЕС.

При этом сам президент США, вероятно, не спешит наложить сразу все сильные санкции против Кремля, чтобы не закрыть возможность дипломатического диалога с Россией.

Я считаю, что всем странам надо прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с русскими, а больше думать об Украине, потому что это сегодня и сейчас. И каждый день их торговли между собой, кто какие санкции будет накладывать, каждый день стоит нам много жизней граждан. Это очень опасно. И если честно, нечестно, 
– подчеркнул Зеленский.

Что США требуют от Европы?

  • В начале сентября Дональд Трамп присоединился к заседанию "Коалиции желающих" и раскритиковал страны ЕС за покупку российской нефти и газа. Он призвал Евросоюз полностью прекратить импорт энергоресурсов из России, отметив, что доходы от их продажи напрямую направляются на финансирование войны против Украины.

  • Впрочем, по данным источников, европейские лидеры ответили, что пока непосредственными покупателями российской нефти в ЕС остаются только Венгрия и Словакия.

  • В связи с этим американский сенатор Линдси Грэм пригрозил Венгрии и Словакии за покупку российской нефти. Он предупредил, что если страны ЕС не откажутся от российских энергоресурсов, то последствия будут "неизбежными".

  • Параллельно Вашингтон продвигает другую инициативу среди стран "Большой семерки" о введении пошлин до 100% на поставки российской нефти через Китай и Индию. В США убеждены, что такой шаг способен существенно усилить экономическое давление на Москву.