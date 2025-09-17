Страны Европы уменьшили свою зависимость от российской нефти и газа на 80%, однако до сих пор продолжают покупать энергоресурсы Москвы. Президент Владимир Зеленский призывает партнеров быть более решительными в противодействии Кремлю.

Почему Европа продолжает покупать нефть и газ у России?

Инфраструктура в Европе строилась под закупки российских энергоресурсов. Поэтому долгое время она "сидела на игле" нефти и газа из России. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью в интервью Sky News, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

Смотрите также Хитрый план Трампа, который спасает Россию: эксперты разобрали, что не так с ультиматумом США Европе

Впоследствии, по словам президента, Кремль начал использовать свои энергоресурсы как инструмент давления на Украину и Европу, играя ценами на нефть и газ.

Но с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС уменьшил свою зависимость от российской нефти и газа на 80%.

Агрессия России на Украину очень повлияла на это решение,

– отметил Зеленский.

Однако Словакия и Венгрия, и еще несколько крупных европейских стран, до сих пор поставляют российские энергоресурсы, добавил президент. В частности, нефть и газ в Европу поступают через третьи страны.

Поэтому президент США Дональд Трамп и хочет, чтобы Европа накладывала санкции и на третьи страны, через которые идет торговля российскими энергоресурсами.

Трамп говорит: "Если вы готовы быть жесткими по отношению к России, то будьте жесткими по отношению ко всем странам, которые с ней торгуют". Он имеет в виду Китай и Индию,

– объяснил глава государства.

Однако, по мнению Зеленского, Трамп хорошо понимает, что Европе сложно достичь единодушия в экономических вопросах из-за внутренней политики 27 стран ЕС.

При этом сам президент США, вероятно, не спешит наложить сразу все сильные санкции против Кремля, чтобы не закрыть возможность дипломатического диалога с Россией.

Я считаю, что всем странам надо прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с русскими, а больше думать об Украине, потому что это сегодня и сейчас. И каждый день их торговли между собой, кто какие санкции будет накладывать, каждый день стоит нам много жизней граждан. Это очень опасно. И если честно, нечестно,

– подчеркнул Зеленский.

Что США требуют от Европы?