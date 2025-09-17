Почему Европа продолжает покупать нефть и газ у России?
Инфраструктура в Европе строилась под закупки российских энергоресурсов. Поэтому долгое время она "сидела на игле" нефти и газа из России. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью в интервью Sky News, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.
Впоследствии, по словам президента, Кремль начал использовать свои энергоресурсы как инструмент давления на Украину и Европу, играя ценами на нефть и газ.
Но с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС уменьшил свою зависимость от российской нефти и газа на 80%.
Агрессия России на Украину очень повлияла на это решение,
– отметил Зеленский.
Однако Словакия и Венгрия, и еще несколько крупных европейских стран, до сих пор поставляют российские энергоресурсы, добавил президент. В частности, нефть и газ в Европу поступают через третьи страны.
Поэтому президент США Дональд Трамп и хочет, чтобы Европа накладывала санкции и на третьи страны, через которые идет торговля российскими энергоресурсами.
Трамп говорит: "Если вы готовы быть жесткими по отношению к России, то будьте жесткими по отношению ко всем странам, которые с ней торгуют". Он имеет в виду Китай и Индию,
– объяснил глава государства.
Однако, по мнению Зеленского, Трамп хорошо понимает, что Европе сложно достичь единодушия в экономических вопросах из-за внутренней политики 27 стран ЕС.
При этом сам президент США, вероятно, не спешит наложить сразу все сильные санкции против Кремля, чтобы не закрыть возможность дипломатического диалога с Россией.
Я считаю, что всем странам надо прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с русскими, а больше думать об Украине, потому что это сегодня и сейчас. И каждый день их торговли между собой, кто какие санкции будет накладывать, каждый день стоит нам много жизней граждан. Это очень опасно. И если честно, нечестно,
– подчеркнул Зеленский.
Что США требуют от Европы?
В начале сентября Дональд Трамп присоединился к заседанию "Коалиции желающих" и раскритиковал страны ЕС за покупку российской нефти и газа. Он призвал Евросоюз полностью прекратить импорт энергоресурсов из России, отметив, что доходы от их продажи напрямую направляются на финансирование войны против Украины.
Впрочем, по данным источников, европейские лидеры ответили, что пока непосредственными покупателями российской нефти в ЕС остаются только Венгрия и Словакия.
В связи с этим американский сенатор Линдси Грэм пригрозил Венгрии и Словакии за покупку российской нефти. Он предупредил, что если страны ЕС не откажутся от российских энергоресурсов, то последствия будут "неизбежными".
Параллельно Вашингтон продвигает другую инициативу среди стран "Большой семерки" о введении пошлин до 100% на поставки российской нефти через Китай и Индию. В США убеждены, что такой шаг способен существенно усилить экономическое давление на Москву.