Москва готова підтримати друзів: кому Кремль відправив танкер "на допомогу"

Сьогодні Кремль повідомив, що на Кубу прибув нафтовий танкер зі 100 000 метричних тонн сирої нафти. Москва також вказала на намір продовжувати підтримувати своїх "друзів".

Що відомо про ситуацію на Кубі?

Москва уточнила, що наразі Росія працює над тим, щоб продовжувати постачання на Кубу, повідомляє Reuters.

Зауважимо, ще в неділю Трамп висловив співчуття кубинцям. Американський президент вказав, що він змінює формат нафтової блокади Куби. Він не проти, аби якась з країн – у тому числі Росія – постачала нафту на острів, повідомляє Reuters.

За словами президента Мігеля Діаса-Канеля, Куба вже три місяці не отримувала нафтовий танкер, а енергетична криза призвела до відключення електроенергії по всій країні, де проживає 10 мільйонів людей. Представники охорони здоров'я кажуть, що криза збільшила ризик смертності для онкохворих, особливо дітей,

– вказує видання.

Важливо! Після комуністичної революції 1959 року Куба стала залежною від СРСР. Йдеться, зокрема, про постачання нафти, мазуту та дизелю для виробництва електроенергії.

Цікавий нюанс полягає в тому, що Росія наголошує на попередньому обговоренні постачань російської нафти на Кубу під час переговорів з США.

У тій відчайдушній ситуації, в якій зараз опинилися кубинці, це, звичайно, не може залишити нас байдужими, тому ми продовжуватимемо над цим працювати,

– каже речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Дані відстеження суден LSEG показують, що російський танкер вийшов з російського порту Приморськ у Балтійському морі 8 березня. Сьогодні судно прибуло до північного узбережжя Куби.

