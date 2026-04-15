Что известно о поставках российской нефти на Кубу?

Россия уже поставляла нефть на Кубу, сообщает Reuters.

Почти 2 недели назад Москва отправила на Кубу танкер. Там заходилось примерно 700 000 баррелей сырой нефти, сообщает Reuters.

Мы отправили первый танкер со 100 000 тонн (700 000 баррелей) нефти на Кубу. Конечно, этого, вероятно, хватит на пару месяцев – я не специалист. Но я не сомневаюсь, что мы будем продолжать оказывать такую помощь, и что Китай, конечно, также будет продолжать участвовать в этом сотрудничестве,

– указывает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Интересной в этом случае является ситуация с ограничениями США. Ведь в начале Трамп угрожал ввести тарифы против всех, кто планирует поставлять нефть на Кубу. Таким образом американский президент стремился оказать давление на кубинское правительство.

Впоследствии США разрешили России отправить партию нефти на Кубу. Это решение объясняется попыткой поддержать кубинское население.

Важно! США рассматривают возможность разрешить дальнейшие поставки нефти из России на Кубу. Однако разрешение на каждое такое поступление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Какова ситуация с нефтью на Кубе?