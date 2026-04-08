Что известно о потерях мировой экономики из-за войны на Ближнем Востоке?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, рынок реагирует на любые заявления людей, которые имеют отношение к принятию решений. Однако оценить ситуацию с реальным количеством нефти в мировой экономике сложно из-за отсутствия конкретных данных о потерях.

По данным Trading Economics, фьючерсы на нефть марки Brent 8 апреля упали со 109 долларов за баррель – до почти 95 долларов по состоянию на утро. Это произошло после того, как президент США объявил о перемирии с Ираном и приостановлении ударов на две недели при условии открытия Ормузского пролива.

Комментируя ситуацию, экономист Иван Ус выразил скептицизм относительно перспектив договоренности. По его словам, по опыту последних лет он не верит в возможность длительного мира на Ближнем Востоке. Эксперт сомневается, что достигнутые договоренности будут выполнять, и не ожидает, что США или Израиль предоставят Ирану какие-либо компенсации.

В конце концов менее чем через сутки после объявления о прекращении огня появилось сообщение о нарушении перемирия между США, Израилем и Ираном. В частности Объединенные Арабские Эмираты и Катар заявили об отражении иранских ракетных и дроновых атак. Тогда как сам Иран сообщил об атаке на его нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван со стороны американо-израильских войск.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Сейчас цены на нефть немного пошли вниз, но все равно 95 долларов – это не то, где мы были в начале этого года, когда было 60 долларов за баррель, и никто не прогнозировал бешеного роста цен. Поэтому сейчас надо думать, как бы эти цены сбить. И смотреть, чтобы не произошло так, что Иран из этой истории выйдет еще сильнее, чем он заходил в нее 28 февраля.

По словам эксперта, за более чем месяц с начала операции на Ближнем Востоке точный масштаб потерь из-за конфликта для мировой экономики неизвестен, поэтому нужны мониторинг и оценка влияния. Для Украины и других стран-импортеров нефти и нефтепродуктов ситуация особенно сложная.

Меня удивляет, что по состоянию на начало апреля до сих пор нет четкой информации о реальном масштабе потерь и влиянии событий в Ормузском проливе на перспективы мировой экономики и цен на углеводороды,

– говорит Иван Ус.

Как пишет Reuters, 1 апреля исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что потери нефти в апреле будут вдвое больше, чем в марте, а перебои с ее поставками усилятся и начнут влиять на экономику Европы.

По словам чиновника, с начала войны в Иране из-за ударов Тегерана по энергетическим активам в регионе и блокирования Ормузского пролива для судоходства потеряны более 12 миллионов баррелей нефти.

Интересно! Колумнист Reuters Клайд Рассел говорит, что перемирие между США и Ираном дало рынку надежду на улучшение ситуации, поэтому фьючерсы на нефть резко упали. Однако физический рынок нефти еще месяцами будет находиться под давлением даже при условии разблокирования Ормузского пролива, поскольку нарушены цепи поставок.

