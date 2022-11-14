Нафта зростає у ціні: які причини цього

За вихідні ціни на нафту знову здорожчали. Яка зараз ціна на нафту та чи відбулися зміни на ринку, читайте у матеріалі 24 каналу.

Ціни на нафту у світі

У понеділок, 14 листопада, ціна нафту Brent становить на рівні 96,05 доларів за барель, згідно з даними Finance!Yahoo. Нафта у ціні зросла на 0,06%.

Цікаво Найбільше падіння за майже 14 років: чому долар США різко обвалився

Ціни на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) становлять 88,90 доларів за барель, впавши на 0,07%. Контракти на WTI у п'ятницю коштували 88,86 долара за барель.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 96,04 долара за барель;

долара за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,83 долара за барель.

Чому нафта зросла у ціні

За даними від Reuters, ціни на нафту продовжили зростати після того, як Китай послабив деякі зі своїх суворих обмежень через COVID-19. Це посилило надії на відновлення економічної активності та попиту у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти.

Ринок був надто оптимістичний. Взимку вірус поширюватиметься швидше, а швидке зростання випадків захворювання не дозволяє китайському уряду скоригувати політику нульового рівня COVID,

– сказав Леон Лі, шанхайський аналітик CMC Markets.

Послаблення обмежень включило:

скорочення часу карантину для близьких контактів мандрівників, що захворіли і прибувають, на два дні;

скасування штрафу для авіакомпаній за ввезення інфікованих пасажирів.

Останнє ослаблення карантинних вимог, безумовно, є кроком у правильному напрямку, але ринку, ймовірно, буде потрібно подальше пом'якшення, щоб зберегти цей нещодавній ентузіазм,

– йдеться у замітці ING.

Актуально Здорожчання чорного золота триває: чому важлива роль Китаю

Що кажуть експерти