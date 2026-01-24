Кто может получить "неожиданно" прибавку к пенсии?

В 2026 году часть пенсионеров имеет право на ежемесячную доплату к пенсии, однако получают ее не все. Речь идет о надбавке для лиц со статусом "Почетный донор Украины".

Для таких лиц предусмотрена специальная надбавка в размере 10% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Справочно: С 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер доплаты для почетных доноров среди пенсионеров составляет 259,50 гривен в месяц.

Именно эту сумму многие ожидают увидеть в пенсионных выплатах, однако она начисляется не автоматически, сообщает Пенсионный фонд.

Почему надбавку могут "не досчитать"?

Надбавка за донорский статус назначается только после подтверждения соответствующего права в Пенсионном фонде. Если информация о статусе почетного донора отсутствует в пенсионном деле, доплата может не выплачиваться, даже при наличии законных оснований.

Чтобы получить надбавку, пенсионеру необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда и подать:

заявление о назначении доплаты;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение или другой документ, подтверждающий статус "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Кто имеет право на статус почетного донора?