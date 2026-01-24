Кто может получить "неожиданно" прибавку к пенсии?
В 2026 году часть пенсионеров имеет право на ежемесячную доплату к пенсии, однако получают ее не все. Речь идет о надбавке для лиц со статусом "Почетный донор Украины".
Для таких лиц предусмотрена специальная надбавка в размере 10% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Справочно: С 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер доплаты для почетных доноров среди пенсионеров составляет 259,50 гривен в месяц.
Именно эту сумму многие ожидают увидеть в пенсионных выплатах, однако она начисляется не автоматически, сообщает Пенсионный фонд.
Почему надбавку могут "не досчитать"?
Надбавка за донорский статус назначается только после подтверждения соответствующего права в Пенсионном фонде. Если информация о статусе почетного донора отсутствует в пенсионном деле, доплата может не выплачиваться, даже при наличии законных оснований.
Чтобы получить надбавку, пенсионеру необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда и подать:
- заявление о назначении доплаты;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- удостоверение или другой документ, подтверждающий статус "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Кто имеет право на статус почетного донора?
Статус "Почетный донор Украины" предоставляется гражданам, которые систематически и безвозмездно сдавали кровь или ее компоненты в значительных объемах. З
отдельная, речь идет о не менее 40 донаций крови или 60 донаций плазмы, осуществленных в пределах медицински допустимых норм и подтвержденных соответствующими учреждениями здравоохранения'
Именно официальное наличие этого статуса является основанием для ежемесячной доплаты к пенсии.