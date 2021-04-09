МВФ спрогнозував курс гривні до 2026 року: впаде чи виросте

Джерело:МВФ
У Міжнародному валютному фонді переглянули прогноз щодо курсу гривні до долара. Його поліпшили порівняно з жовтневим прогнозом минулого року.
Про це йдеться у квітневого огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).
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Загалом квітневий прогноз 2021 року куди оптимістичніший, ніж минулорічний. У МВФ пояснюють, що цьому сприяють фіскальна підтримка у великих економіках світу, широка кампанія з вакцинації населення та подальша адаптація бізнесу до умов пандемії.
Все залежать не лише від результату битви коронавірусу та вакцини, але й від того, наскільки ефективно ми зможемо обмежити наслідки цієї безпрецедентної кризи,
– йдеться у звіті МВФ.