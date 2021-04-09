МВФ спрогнозував курс гривні до 2026 року: впаде чи виросте

У Міжнародному валютному фонді переглянули прогноз щодо курсу гривні до долара. Його поліпшили порівняно з жовтневим прогнозом минулого року.

Про це йдеться у квітневого огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Інші прогнози Міцна гривня: в НБУ розповіли, чи очікувати різкого падіння долара у 2021 році

Середньорічний курс гривні

У 2021 році – 27,98 гривні (попередній прогноз — 28,12 гривні)

гривні (попередній прогноз — 28,12 гривні) У 2022 році – 27,61 гривні (попередній прогноз — 27,96 гривні)

гривні (попередній прогноз — 27,96 гривні) У 2023 році – 27,59 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні)

гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні) У 2024 році – 27,75 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні)

гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні) У 2025 році – 27,75 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні).

гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні). У 2026 році – 27,75 гривні.

Інші прогнози МВФ

Населення України за 5 років скоротиться майже на мільйон осіб. Наразі в Україні проживають 41,48 мільйона людей.

У 2021 році ВВП України зросте на 4%, а у 2022 році – на 3,4%.

Цьогоріч інфляція в Україні сягне 7,9%, а наступного року зменшиться до 6,8%.

Загалом квітневий прогноз 2021 року куди оптимістичніший, ніж минулорічний. У МВФ пояснюють, що цьому сприяють фіскальна підтримка у великих економіках світу, широка кампанія з вакцинації населення та подальша адаптація бізнесу до умов пандемії.

Все залежать не лише від результату битви коронавірусу та вакцини, але й від того, наскільки ефективно ми зможемо обмежити наслідки цієї безпрецедентної кризи,

– йдеться у звіті МВФ.