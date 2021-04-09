МВФ спрогнозував курс гривні до 2026 року: впаде чи виросте

Читать новость на русском

Джерело:

МВФ

У Міжнародному валютному фонді переглянули прогноз щодо курсу гривні до долара. Його поліпшили порівняно з жовтневим прогнозом минулого року.

Про це йдеться у квітневого огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Інші прогнози Міцна гривня: в НБУ розповіли, чи очікувати різкого падіння долара у 2021 році

Середньорічний курс гривні

  • У 2021 році – 27,98 гривні (попередній прогноз — 28,12 гривні)
  • У 2022 році – 27,61 гривні (попередній прогноз — 27,96 гривні)
  • У 2023 році – 27,59 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні)
  • У 2024 році – 27,75 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні)
  • У 2025 році – 27,75 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні).
  • У 2026 році – 27,75 гривні.

Інші прогнози МВФ

Загалом квітневий прогноз 2021 року куди оптимістичніший, ніж минулорічний. У МВФ пояснюють, що цьому сприяють фіскальна підтримка у великих економіках світу, широка кампанія з вакцинації населення та подальша адаптація бізнесу до умов пандемії.

Все залежать не лише від результату битви коронавірусу та вакцини, але й від того, наскільки ефективно ми зможемо обмежити наслідки цієї безпрецедентної кризи,
– йдеться у звіті МВФ.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.