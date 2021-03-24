МВФ планує виділити мільярди доларів на порятунок світової економіки: відома сума

Міжнародний валютний фонд планує створити резервний фонд для підтримки світової економіки в умовах коронакризи. Більше про плани МВФ – читайте у нашому матеріалі.

Глава Міжнародного валютного Фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва зазначила, що наразі йдеться про 650 мільярдів доларів. Головним завданням цієї програми є полегшення виходу світової економіки з рецесії.

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Плани Міжнародного валютного фонду

Крім того, Георгієва зауважила, що цей крок продемонструє цілеспрямованість держав-членів МВФ зробити усе для того, щоб відновитися після наймасштабнішого падіння світової економіки з часів Великої депресії.

За її словами, до червня 2021 року вони планують подати офіційну пропозицію до Виконавчого комітету МВФ щодо виділення 650 мільярдів доларів.

Додамо, цю суму визначили після оцінки потреб держав-членів Фонду, статей угоди та мандатів МВФ.

Наразі триває робота над розробкою нових інструментів для підвищення прозорості та підзвітності використання SDR, при цьому зберігаючи резервні активи, які характерні для SDR.

Паралельно фахівці МВФ вивчають й інші варіанти щодо перерозподілу резервів SDR для економічно розвинених держав-членів МВФ у контексті надання допомоги країнам з низьким рівнем доходів.

SDR – це резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом. Був створений у 1969 році та існує виключно у безготівковій формі у вигляді запасів на банківських рахунках.

Що це дасть державам

Схвалення цього пакету підтримки дозволить національним економікам збільшити прямий приріст ліквідності без зростання боргів.

Прогнозують, що це дозволить знайти кошти для держав-членів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Зокрема, йдеться про вакцинацію проти COVID-19 та інші невідкладні заходи.

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