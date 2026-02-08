Як робота на пенсії впливає на розмір виплат?

У більшості випадків офіційна робота після виходу на пенсію не призводить до зменшення базового розміру пенсії. Ба більше, чинне законодавство передбачає можливість її подальшого перерахунку, уточнюють у Пенсійному фонді.

Однак окремі доплати або соціальні надбавки можуть залежати від факту працевлаштування, через що розмір виплат може бути нижчим ніж у тих, хто не працює.

Наприклад! Частина адресних допомог або доплат для непрацюючих пенсіонерів може не нараховуватися, якщо людина офіційно працює. Також їм не доступна щорічна індексація пенсії.

Чи буде більша пенсія, якщо вийти на пенсію пізніше?

Важливо розуміти, що якщо пенсіонер не оформлював пенсію одразу після досягнення пенсійного віку та продовжував працювати, це може навіть збільшити майбутні виплати, нагадують у Пенсійному фонді.

За кожен повний місяць відтермінування виходу на пенсію застосовується підвищувальний коефіцієнт, що впливає на підсумковий розмір виплат:

на 0,5% за кожен повний місяць відтермінування виходу на пенсію, якщо людина відкладає її оформлення на строк до 5 років.

якщо ж відстрочка перевищує 5 років, підвищення становить близько 0,75% за кожен повний місяць додаткового страхового стажу.

Важливо! Під час розрахунку такого підвищення беруть до уваги лише повні місяці офіційної роботи. Якщо страховий стаж сформований не за повний місяць, надбавка за цей період не нараховується.

Як ще можна збільшити пенсію самостійно?