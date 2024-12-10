Українці зможуть отримати "тисячу Зеленського" через банки: як це зробити

10 грудня 2024, 14:45
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Автор: Анастасія Зорик

Українці можуть отримати "тисячу Зеленського" різними методами. Зокрема через банки і пошту.

Як можна отримати "тисячу Зеленського зараз"

Заявку на отримання "тисячі Зеленського" уже подали більш як 6 мільйонів українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Наразі отримати зимову підтримку можна так:

  • через застосунок Дія;
  • на відділенні Укрпошти (з 4 грудня);
  • у відділенні банку-партнера.

Як отримати зимову підтримку через банк

За словами Шмигаля, варіант отримання коштів у банку орієнтовано в першу чергу на:

  • українців старшого віку, які не користуються Дією;
  • опікунів неповнолітніх.
 

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Зверніть увагу! До програми підтримки банки долучились 10 грудня.