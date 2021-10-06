"Можливостей може бути більше": ціна біткойна перетнула важливу психологічну позначку
Джерело:Bloomberg
На початку жовтня ціна біткойна перетнула позначку у 50 тисяч доларів. З початку вересня це найбільше зростання вартості найпопулярнішої криптовалюти у світі. Саме тоді Сальвадор визнав біткойн офіційним платіжним засобом.
Ціна біткойна пішла вгору на фоні рішення Bank of America підтримати криптовалюти, як новий клас активів.
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Біткойн перетнув позначку у 50 тисяч доларів
Спершу біткойн злетів на 2,8% у Нью-Йорку до 50 369 доларів за монету. Стратеги одного з найбільших банків США наголосили, що всесвіт цифрових активів занадто великий, щоб його ігнорувати.
Наша точка зору полягає у тому, що можливостей може бути більше, ніж очікують скептики,
– заявили у Bank of America.
Рішення американського банку демонструє, що ентузіазм навколо криптовалют на Волл-стріт набирає оберти навіть попри багато розбіжностей. Лише у вересні Китай ухвалив рішення про заборону усіх транзакцій пов'язаних з цифровими грошима, а американські фінансові регулятори розслідують справи з великими криптобіржами. У Bank of America також переконані, що регулювання крипторинку позитивно вплине на сферу у довгостроковій перспективі. Зі встановленням правил зникне невизначеність щодо того, як інвестувати у криптовалюти.
Біткойн перетнув позначку у 50 тисяч доларів / Фото Getty ImagesЗгідно з даними CoinDesk, актуальна вартість біткойна коливається на рівні 51 348 тисяч доларів за монету. Ринкова капіталізація становить 968,8 мільярда доларів.
Загалом біткойн повільно повертається до своїх попередніх максимумів після масштабного обвалу в травні. Тоді причиною знецінення криптовалюти стало рішення Китаю обмежити майнінг цифрових монет у країні. Вартість біткойна зросла більше ніж на 60% з липневого мінімуму. Засновниця фінансової компанії FairLead Strategies Кети Стоктон заявила, що біткойн може знову почати тестувати шлях до свого історичного максимуму на рівні майже 65 тисяч доларів