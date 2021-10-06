"Можливостей може бути більше": ціна біткойна перетнула важливу психологічну позначку

На початку жовтня ціна біткойна перетнула позначку у 50 тисяч доларів. З початку вересня це найбільше зростання вартості найпопулярнішої криптовалюти у світі. Саме тоді Сальвадор визнав біткойн офіційним платіжним засобом.

Ціна біткойна пішла вгору на фоні рішення Bank of America підтримати криптовалюти, як новий клас активів.

Зверніть увагу Падіння індексу S&P 500: які можливості для інвесторів це відкриває

Біткойн перетнув позначку у 50 тисяч доларів

Спершу біткойн злетів на 2,8% у Нью-Йорку до 50 369 доларів за монету. Стратеги одного з найбільших банків США наголосили, що всесвіт цифрових активів занадто великий, щоб його ігнорувати.

Наша точка зору полягає у тому, що можливостей може бути більше, ніж очікують скептики,

– заявили у Bank of America.