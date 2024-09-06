Може коштувати кілька мільйонів: глава НБУ назвав найдорожчу монету в Україні

Глава НБУ Андрій Пишний розповів про найдорожчу монету, яку випускали в історії України. Крім того, він припустив, скільки б ця монета сьогодні може коштувати на вторинному ринку.

Найдорожча монета в Україні

Андрій Пишний заявив, що досі найдорожчою монетою в Україні залишається "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року". Її викарбували з нагоди Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012".

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Монету створили з золота, а її вага становить 0,5 кілограма. Таких монет випустили трохи більше 100 штуку. Станом на 2012 рік ця монета коштувала приблизно 350 тисяч гривень. Глава Нацбанку додав, що на вторинному ринку монета "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року" може коштувати кілька мільйонів гривень.

До теми! НБУ ввів в обіг ще одну пам'ятну монету, яку присвятив режисеру Сергію Параджанову. Тираж монети становить до 7500 штуку, а її номінал – 5 гривень.

Водночас найдорожчими монетами, які продає магазин Нацбанку, – вироблені із золота та присвячені Боспору, Херсонесу, Острозькій біблії. Ціна кожної – 117 227 гривень. Проте вартість золотих монет від НБУ різниться. Ціновий діапазон починається з 5515 тисяч гривень за монету до понад 117 тисяч гривень за монету.