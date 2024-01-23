Така можливість в Аргентині з'явилася після скасування закону, який передбачав суворе регулювання у секторі нерухомості. Відповідні розпорядження дав президент Аргентини Хав’єр Мілей, який відомий своїми радикальними та нетривіальними рішеннями та заявами. Нагадаємо, що фінансові ринки країни позитивно відреагували на перемогу політика у виборах.

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В Аргентині за оренду житла будуть платити у біткойнах

Для розрахунку будуть використовувати криптовалютну біржу Fiwind. Кожного місяця орендар має сплачувати суму, яка еквівалентна 100 доларам. Оплату потрібно проводити протягом перших 5 днів кожного місяця.

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Хоча в Аргентині вперше уклали договір про оренду житла з оплатою у біткойнах, але у секторі нерухомості уже використовували криптовалюти для інших цілей. Зокрема, у країні уже укладали угоди про продаж об'єктів нерухомості за цифрові монети.

Крім того, раніше з'являлася інформація про те, що місцева влада в Аргентині зможе випускати свої криптоактиви. Тоді як президент Аргентини Хав'єр Мілей відкрито говорив, що не планує блокувати випуск криптовалют в країні.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість біткойна – найвідомішої цифрової монети у світі – коливається на рівні 38 860 доларів за штуку. Ринкова капіталізація монети становить 762 мільярди доларів. Тоді як загальна ринкова капіталізація ринку криптовалют зупинилася на рівні 1,52 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap.