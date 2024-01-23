Такая возможность в Аргентине появилась после отмены закона, предусматривавшего строгое регулирование в секторе недвижимости. Соответствующие распоряжения дал президент Аргентины Хавьер Милей, известный своими радикальными и нетривиальными решениями и заявлениями. Напомним, что финансовые рынки положительно отреагировали на победу политика в выборах.

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В Аргентине за аренду жилья будут платить в биткоинах

Для расчета будут использоваться криптовалютная биржа Fiwind. Каждый месяц арендатор должен платить сумму, эквивалентную 100 долларам. Оплату нужно производить в течение первых 5 дней каждого месяца.

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Хотя в Аргентине впервые заключили договор об аренде жилья с оплатой в биткоинах, но в секторе недвижимости уже использовали криптовалюты для других целей. В частности, в стране уже заключались соглашения о продаже объектов недвижимости за цифровые монеты.

Кроме того, ранее появлялась информация о том, что местные власти в Аргентине смогут выпускать свои криптоактивы. В то время как президент Аргентины Хавьер Милей открыто говорил, что не планирует блокировать выпуск криптовалют в стране.

Добавим, что на момент создания этого материала стоимость биткоина – самой известной цифровой монеты в мире – колеблется на уровне 38 860 долларов за штуку. Рыночная капитализация монеты составляет 762 миллиарда долларов. В то время как общая рыночная капитализация рынка криптовалют остановилась на уровне 1,52 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap.