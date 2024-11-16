Чи може банк заблокувати зарплатну картку

Блокування зарплатної картки — це ситуація, яка може створити чимало проблем для працівника. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков.

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Шабельніков пояснив, за яких умов банк може заблокувати зарплатну картку клієнта:

Підозра у шахрайських операціях : банк може тимчасово заблокувати картку, якщо виявить підозрілі або нетипові для клієнта транзакції. Це робиться для захисту коштів власника рахунку від потенційних шахраїв. Наприклад, якщо раптово починають проводитися великі покупки за кордоном або нетипові перекази, банк може призупинити роботу картки до підтвердження операцій клієнтом.

: банк може тимчасово заблокувати картку, якщо виявить підозрілі або нетипові для клієнта транзакції. Це робиться для захисту коштів власника рахунку від потенційних шахраїв. Наприклад, якщо раптово починають проводитися великі покупки за кордоном або нетипові перекази, банк може призупинити роботу картки до підтвердження операцій клієнтом. Недотримання вимог фінансового моніторингу : в Україні діє Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Згідно з цим законом, банки зобов'язані й перевіряти джерела надходжень коштів клієнтів. Якщо кредитор виявить підозрілі надходження або відсутність належних документів, що підтверджують джерело доходів, то може тимчасово обмежити доступ до рахунку.

: в Україні діє Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Згідно з цим законом, банки зобов'язані й перевіряти джерела надходжень коштів клієнтів. Якщо кредитор виявить підозрілі надходження або відсутність належних документів, що підтверджують джерело доходів, то може тимчасово обмежити доступ до рахунку. Проблеми з ідентифікацією особи : однією з вимог банківської діяльності є актуальність даних клієнта. Якщо банк не може підтвердити особу клієнта через застарілі документи або невідповідність інформації, то має право заблокувати картку до моменту оновлення необхідних даних. Наприклад, це може статися, якщо клієнт змінив прізвище після одруження або отримав новий паспорт.

: однією з вимог банківської діяльності є актуальність даних клієнта. Якщо банк не може підтвердити особу клієнта через застарілі документи або невідповідність інформації, то має право заблокувати картку до моменту оновлення необхідних даних. Наприклад, це може статися, якщо клієнт змінив прізвище після одруження або отримав новий паспорт. Судові рішення та виконавчі провадження: в Україні банки мають право блокувати рахунки клієнтів за рішенням суду або на вимогу виконавчої служби. Це зазвичай відбувається у випадку наявності значних заборгованостей, несплачених кредитів або інших фінансових зобов’язань. Блокування буде знято лише після врегулювання ситуації.

Зарплатна картка і борги

Адвокатеса та кандидатка юридичних наук Анна Даніель більше детально прояснила нюанси щодо зарплатної картки у разі виявлення боргів у її власника. Вона зауважила, що у Законі України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження визначені стягувач і боржник.

Важливо! Статус стягувача отримує фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржника визначає виконавчим документом фізичну або юридичну особу, державу, які отримують зобов'язання щодо виконання рішення.

Заходи примусового виконання рішень, згідно з вимогами Законі України "Про виконавче провадження", такі:

Звернення щодо стягнення коштів, цінних паперів, іншого майна (майнових прав), корпоративних прав, майнових прав інтелектуальної власності, об’єктів інтелектуальної, творчої діяльності, іншого майно (майнових прав) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; Звернення щодо стягнення заробітної плати, пенсії, стипендії та інших видів доходів боржника; Вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; Заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем; Арешт накладається на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника. Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.

Зверніть увагу! За словами Анни Даніель, у разі блокування зарплатної картки варто звернутися до свого виконавця та у банк і надати виконавцеві документ, який підтверджує, що цей рахунок використовується лише для отримання заробітної плати.

Крім того, вона додала, що у мережі Інтернет кожна людина має можливість перевірити, чи вона є фігурантом виконавчих проваджень. Для цього підійдуть такі ресурси:

Єдиний реєстр боржників;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Вебпортал "Онлайн будинок юстиції", де для авторизації потрібен кваліфікований електронний підпис;

Сервіс державних послуг "Дія", у якому провести авторизацію можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Що говорять про блокування зарплатних карток в НБУ

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:

відмовитися від встановлення або підтримання ділових відносин з клієнтом. Крім того, кредитор має право відмовити клієнту у відкритті рахунка або його обслуговуванні. У тому числі банк може виконати вище згадані кроки шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції, за наявності підстав, визначених у вище згаданому законі;

Зокрема, в разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;

Банкам доступна опція зупинення здійснення фінансової операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

У Нацбанку наголосили, що банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій або зупинити процес їхнього здійснення, якщо вони є підозрілими. Окрім цього, Закон про запобігання зобов’язує суб’єктів первинного фінансового моніторингу заморозити активи клієнта, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

До того ж санкційне законодавство вимагає від банку як суб’єкта реалізації санкцій блокування коштів санкційних осіб з урахуванням застосованих відповідних обмежень.