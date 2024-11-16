Может ли банк заблокировать зарплатную карту

Блокировка зарплатной карты – это ситуация, которая может создать немало проблем для работника. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал глава Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер АО EvrikaLaw Андрей Шабельников.

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Шабельников объяснил, при каких условиях банк может заблокировать зарплатную карту клиента:

Подозрение в мошеннических операциях : банк может временно заблокировать карту, если обнаружит подозрительные или нетипичные для клиента транзакции. Это делается для защиты средств владельца счета от потенциальных мошенников. Например, если внезапно начинают проводиться крупные покупки за границей или нетипичные переводы, банк может приостановить работу карты до подтверждения операций клиентом.

: банк может временно заблокировать карту, если обнаружит подозрительные или нетипичные для клиента транзакции. Это делается для защиты средств владельца счета от потенциальных мошенников. Например, если внезапно начинают проводиться крупные покупки за границей или нетипичные переводы, банк может приостановить работу карты до подтверждения операций клиентом. Несоблюдение требований финансового мониторинга : в Украине действует Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов". Согласно этому закону, банки обязаны и проверять источники поступлений средств клиентов. Если кредитор обнаружит подозрительные поступления или отсутствие надлежащих документов, подтверждающих источник доходов, то может временно ограничить доступ к счету.

: в Украине действует Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов". Согласно этому закону, банки обязаны и проверять источники поступлений средств клиентов. Если кредитор обнаружит подозрительные поступления или отсутствие надлежащих документов, подтверждающих источник доходов, то может временно ограничить доступ к счету. Проблемы с идентификацией личности : одним из требований банковской деятельности является актуальность данных клиента. Если банк не может подтвердить личность клиента из-за устаревших документов или несоответствия информации, то имеет право заблокировать карту до момента обновления необходимых данных. Например, это может произойти, если клиент сменил фамилию после бракосочетания или получил новый паспорт.

: одним из требований банковской деятельности является актуальность данных клиента. Если банк не может подтвердить личность клиента из-за устаревших документов или несоответствия информации, то имеет право заблокировать карту до момента обновления необходимых данных. Например, это может произойти, если клиент сменил фамилию после бракосочетания или получил новый паспорт. Судебные решения и исполнительные производства: в Украине банки имеют право блокировать счета клиентов по решению суда или по требованию исполнительной службы. Это обычно происходит в случае наличия значительных задолженностей, неуплаченных кредитов или других финансовых обязательств. Блокировка будет снята только после урегулирования ситуации.

Зарплатная карта и долги

Адвокатесса и кандидат юридических наук Анна Даниэль более подробно прояснила нюансы по зарплатной карте в случае выявления долгов у ее владельца. Она отметила, что в Законе Украины "Об исполнительном производстве" сторонами исполнительного производства определены взыскатель и должник.

Важно! Статус взыскателя получает физическое или юридическое лицо либо государство, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ. Должником исполнительный документ определяет физическое или юридическое лицо, государство, которые получают обязательства по выполнению решения.

Меры принудительного исполнения решений, согласно требованиям Закона Украины "Об исполнительном производстве", следующие:

Обращение о взыскании средств, ценных бумаг, другого имущества (имущественных прав), корпоративных прав, имущественных прав интеллектуальной собственности, объектов интеллектуальной, творческой деятельности, другого имущества (имущественных прав) должника, в том числе если они находятся у других лиц или принадлежат должнику от других лиц, или должник владеет ими совместно с другими лицами. Обращение о взыскании заработной платы, пенсии, стипендии и других видов доходов должника. Изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении. Запрет должнику распоряжаться и / или пользоваться имуществом, которое принадлежит ему по праву собственности, в том числе средствами, или установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем. Арест накладывается на основании постановления исполнителя об аресте средств должника. Само постановление выносится согласно исполнительным документам или на основании решения суда, судебного приказа или нотариуса.

Обратите внимание! По словам Анны Даниэль, в случае блокировки зарплатной карты стоит обратиться к своему исполнителю и в банк и предоставить исполнителю документ, подтверждающий, что этот счет используется только для получения заработной платы.

Кроме того, она добавила, что в сети Интернет каждый человек имеет возможность проверить, является ли он фигурантом исполнительных производств. Для этого подойдут такие ресурсы:

Единый реестр должников;

Автоматизированная система исполнительного производства;

веб-портал "Онлайн дом юстиции", где для авторизации нужна квалифицированная электронная подпись;

сервис государственных услуг "Дия", в котором провести авторизацию можно с помощью квалифицированной электронной подписи.

Что говорят о блокировке зарплатных карт в НБУ

В соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан:

отказаться от установления или поддержания деловых отношений с клиентом. Кроме того, кредитор имеет право отказать клиенту в открытии счета или его обслуживании. В том числе банк может выполнить вышеупомянутые шаги путем расторжения деловых отношений, закрытия счета / отказаться от проведения финансовой операции при наличии оснований, определенных в вышеупомянутом законе;

в частности, в случае установления клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставления клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки клиента документов или сведений;

банкам доступна опция остановки осуществления финансовой операции в случае возникновения подозрения, что они содержат признаки совершения уголовного преступления, определенного Уголовным кодексом Украины.

У Нацбанке отметили, что банк имеет право отказаться от проведения финансовых операций или остановить процесс их осуществления, если они являются подозрительными. Кроме этого, Закон о предотвращении обязывает субъектов первичного финансового мониторинга заморозить активы клиента, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.

К тому же санкционное законодательство требует от банка, как субъекта реализации санкций, блокирования средств санкционных лиц с учетом примененных соответствующих ограничений.