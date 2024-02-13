Московська фондова біржа призупинила торги

Торги акціями, облігаціями та біржовими фондами на ринку зупинилася у вівторок, 13 лютого, о 13:58. Про відновлення роботи повідомляють пізніше, згідно з даними від російських ЗМІ.

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Московська біржа призупинить торги, оскільки 13 та 14 лютого на "тестовому контурі фондового та валютного ринків будуть проводити технічні роботи з оновлення торгової системи".

Крім того, попереджають, що можлива тимчасова втрата доступу до тестових систем, а також не будуть збережені заявки та угоди, які заклечають у день обновлення.

Нагадаємо, що у середині серпня 2023 року на Московській фондовій біржі зафіксували суттєвий обвал. Зокрема, цьому передував обвал рубля, через яке центробанк Росії та Володимир Путін провели екстрені засідання.