Московська біржа зупинила торгівлю доларом і євро

США запровадили нові санкції проти Росії. Це стало ударом для Московської фондової біржі.

Зокрема, Московська фондова біржа була вимушена повідомити про низку "нововведень" через запровадження нових санкцій зі сторони США.

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Московська фондова біржа припинить операції з доларом та євро

Перш за все біржа оголосила про припинення торгівлі доларом та євро. На офіційному сайті, що усі торгові операції будуть зупинені з 13 червня 2024 року.

Крім того, на Московській біржі більше не можна буде торгувати фінансовими інструментами, акціями, дорогоцінними металами, якщо розрахунки проводять у вище згаданих валютах.

Що у США говорять про нові санкційні обмеження

На Московській біржі визнають, що вони вимушені піти на цей крок через нові санкційні обмеження від США.

У середу, 12 червня, Міністерство фінансів США внесло до свого санкційного списку Московську фондову біржу, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій Росії. Головна причина –повномасштабна війна Росії проти України.

В американському Мінфіні також додали, що нові санкції спрямовані проти "архітектури російської фінансової системи Росії", яку сфокусували на сприянні інвестиціям в оборонну промисловість.

Прогнозують, що обмеження призведуть до таких наслідків у Росії, згідно з даними "Радіо Свобода":

Рубль стане менш конвертованою валютою;

Подорожчання процесу виведення валюти з Росії;

Ускладнення продажу валюти за вигідним курсом для російських експортерів.

Також вказують, що санкції мають сприяти посиленню тиску на Росію і зростанню ризиків вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які співпрацюють з оборонним сектором агресора.