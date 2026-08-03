Monobank запустив нову функцію, яка допоможе не губити квитанції

Monobank продовжує вдосконалювати мобільний застосунок, додаючи нові функції для клієнтів. Чергове оновлення стане корисним для тих, хто хоче тримати важливі документи під рукою.

Що відомо про нову функцію

Деталі повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський. За його словами, нова функція допоможе тим, хто не хоче губити чеки, швидко забуває, на що витратив кошти, або користується спільним доступом до картки з близькими чи асистентами.

Тож тепер користувачі можуть прикріплювати до окремих транзакцій фотографії чеків, квитанцій чи будь-які інші файли, а переглянути їх можна в деталях відповідної операції.



Як скористатися новою функцією / Фото Олега Гороховського

Відкрийте потрібну транзакцію. Натисніть "Завантажити файл". Виберіть потрібний документ, фото чи інший файл. Після завантаження його можна відкрити будь-коли.

Нагадаємо, раніше в Monobank дозволили блокувати грошові перекази від небажаних осіб, тож клієнти можуть припинити потік дрібних платежів із нав'язливими повідомленнями від тих, хто ігнорує блокування в месенджерах, як-от від колишніх партнерів.

Окрім того, з 1 липня поповнення карток Monobank готівкою через термінали EasyPay стало платним. Однак комісію досі не стягують в терміналах monobox і abank, мережі City24 й касах "А-Банку", "Універсал Банку", "Укргазбанку", "Акордбанку" та навіть Укрпошти.