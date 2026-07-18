За що можна опинитися "під підозрою"

Деталі в коментарі 24 Каналу пояснила адвокат і керівник Prima Leader Group Діна Дрижакова. Вона нагадала, що українське законодавство зобов'язує банки проводити первинний фінансовий моніторинг. Тож приводом для додаткової уваги можуть стати:

невідповідність доходів обсягам операцій – наприклад, якщо задекларована зарплата клієнта 20 тисяч гривень, а на картку раптово надходить вдесятеро більше;

регулярні дрібні перекази – велика кількість однотипних платежів від різних фізичних осіб за короткий проміжок часу, що може свідчити про незареєстроване підприємництво;

операції з ризиковими контрагентами – зокрема перекази, пов'язані з P2P-платформами криптобірж, онлайн-казино або рахунками, які вже перебувають під фінмоніторингом;

запити від держорганів – як-от від виконавчої служби через борги, аліменти чи несплачені штрафи за порушення ПДР або на підставі ухвали суду в межах кримінального провадження.

Як уникнути блокування картки

Утім, українцям не менш важливо правильно оформлювати навіть звичайні перекази, адже причиною додаткової перевірки може стати некоректно заповнене поле призначення платежу, яке тригерить автоматизовані системи фінустанов.

Насамперед експертка радить відмовитися від будь-яких жартів. Зокрема, не варто використовувати підозрілі формулювання на кшталт "за спонсорство тероризму", "на зброю" тощо.

По-друге, текст має чітко відображати суть операції. Наприклад, у разі повернення боргу можна зазначити "повернення коштів за договором позики" або "повернення дружнього боргу", а під час переказу родичам – "безповоротна фінансова допомога родичу".

Наостанок нагадаємо, що окремі правила діють для ФОПів. Усі пов'язані з бізнесом платежі мають проходити виключно через відповідний поточний рахунок та з чітким призначенням, як-от "Оплата за послуги (товари) згідно з рахунком №".

Натомість використання особистої картки для підприємницької діяльності вважають "прямим шляхом" до її блокування. Ба більше, це може призвести й до запитань з боку податкових органів.